Mutiger Schritt: Ehepaar reaktiviert Gasthaus in den Haßbergen

Während viele Wirtshäuser auf dem Land dicht machen oder bereits dicht gemacht haben, öffnen Kristin Clemens-Albert und ihr Mann Andreas Albert am Samstag um 15 Uhr ein uraltes Dorfwirtshaus. Die beiden haben im Bundorfer Ortsteil Schweinshaupten im Landkreis Haßberge das von 1720 stammende "Gasthaus zum Goldenen Stern" renoviert. Das Gasthaus war vor Jahrzehnten geschlossen worden, 1986 hatten sich die letzten Gäste in die Zimmer eingemietet.

Dem Wirtshaussterben entgegenwirken

Die Wiedereröffnung – ein mutiger Schritt: Schließlich haben laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) zwischen 2012 und 2019 bundesweit über 5.000 Schankwirtschaften und Kneipen dichtgemacht. In Bayern muss jede vierte Gemeinde mittlerweile ohne Gasthaus auskommen. Allein zwischen 1980 und 2011 ist die Zahl der Gastwirtschaften nach Angaben des Statistischen Landesamtes und des Statistischen Bundesamtes von knapp 7.900 Betrieben auf weniger als 4.400 gesunken. Die Alberts versuchen dem – zumindest im Kleinen – entgegenzuwirken.

Eine Wirtschaft als Familienerbstück

Kristin Clemens-Albert stammt aus dem Gasthaus und eigentlich sollte es verkauft werden. Doch die potentiellen Interessenten nannten "lächerlich niedrige" Kaufsummen. Also entschlossen sich die beiden, einen Onkel – der war auch Erbe – auszuzahlen und sich an die Renovierung zu machen. Kristin Clemens-Albert hat die besten Voraussetzungen als künftige Wirtin. Sie ist Hauswirtschaftsleiterin in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung.

Fast 300 Jahre alter Kachelofen bollert wieder

Zuletzt hat das Ehepaar in dem neuen-alten Dorf-Gasthaus unter anderem Toiletten, die Küche und die Wasserleitungen saniert. Auch der Kachelofen von 1745 soll künftig wieder bollern. Künftig wollen die Alberts unter anderem Wanderer und Radfahrer bewirten. In der knapp 800-Seelen-Gemeinde Bundorf – zu der Schweinshaupten gehört – gibt es seit vielen Jahren kein Wirtshaus mehr. Noch. Ab dem 6. November soll das Gasthaus künftig von Freitag bis Sonntag geöffnet sein.