Hass und Hetze: Eisenreich hält EU-Regeln für zu lasch

Der geplante Digital Services Act (Digitale-Dienste-Gesetz) der EU soll eine Art digitales Grundgesetz werden. Die EU will damit einheitliche Spielregeln schaffen für Online-Plattformen. Die Vorschläge der Brüsseler Kommission werden gerade in den Mitgliedsländern diskutiert – auch in Deutschland.

Dabei schaltet sich jetzt auch Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) ein. Er sieht im Digital Services Act zwar eine Hilfe für den europaweiten Kampf gegen Hass und Hetze. Der CSU-Politiker hält die Vorschläge der EU aber für zu lasch: "Es gibt erheblichen Nachbesserungsbedarf. Das europäische Regelwerk darf auf keinen Fall hinter dem hohen Schutzniveau des NetzDG zurückbleiben."

NetzDG steht für Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es regelt seit knapp vier Jahren, wie Online-Plattformen in Deutschland mit strafbaren Inhalten umgehen – etwa mit Morddrohungen, Beleidigungen oder Verleumdungen.

Justizminister beraten über Regeln fürs Netz

Der bayerischen Justizminister fürchtet, dass die geplanten europäischen Regeln die deutschen aushebeln. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die heutige Justizministerkonferenz in Nordrhein-Westfalen hervor, die BR24 exklusiv vorliegt. Darin heißt es:

"Das Löschen und Sperren von Inhalten und Nutzern dürfen nicht im Belieben der Plattformbetreiber und ihrer Gemeinschaftsstandards stehen, sondern sie müssen sich an demokratisch legitimierten Wertentscheidungen orientieren."

Pflicht zum Löschen und Anzeigen fehlt

Eisenreich sieht in den geplanten EU-Regeln zwei Schwachpunkte: Sie würden keine ausdrückliche Pflicht zum Löschen strafbarer Inhalte vorsehen. Und: Die Online-Plattformen müssten nur schwere Straftaten anzeigen. Volksverhetzung zum Beispiel nicht.

Eisenreich fordert deshalb Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) auf, sich in der EU dafür einzusetzen die strengeren Regeln des deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes zu erhalten: "Deutschland muss sich im weiteren Prozess auf EU-Ebene einbringen und Verbesserungen durchsetzen."

Justizminister sieht gute Erfolgschancen

Eisenreich gibt sich optimistisch, bei seinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern Unterstützung für seinen Vorstoß zu bekommen. Auch Bundesjustizministerin Lambrecht hat sich schon für Änderungen beim Digital Services Act stark gemacht.

Netzaktivisten sehen dagegen durch eine zu starke Regulierung die Freiheit des Internets in Gefahr. Online-Plattformen könnten aus Angst vor Sanktionen mehr löschen als wirklich nötig – etwa automatisiert mit sogenannten Uploadfiltern.