Hass im Internet: Söder fordert hartes Durchgreifen

Der Kampf gegen Hass und Hetze im Internet habe für ihn Top-Priorität, betonte Ministerpräsident Markus Söder nach einer Sitzung des Kabinettsausschusses zu diesem Thema. Immer mehr trete zu Tage, dass es sich bei Hate-Speech im Internet um einen schleichenden Angriff auf die Verfassung handle, mit dem Ziel die Demokratie zu zerstören. Die größte Herausforderung seien bestimmte Plattformen, die sich der Kooperation entziehen, ausweichen oder nicht mitmachen, so Söder. Dabei spiele Telegram eine ganz entscheidende Rolle. Telegram ist ein Messengerdienst. Benutzer von Telegram können Textnachrichten, Sprachnachrichten, Fotos, Videos und Dokumente austauschen.

Telegram verweigert Kooperation

Telegram hat bisher nicht auf die Forderungen der deutschen Politik reagiert. Unter der damaligen Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat das Bundesamt für Justiz bereits zwei Bußgeldverfahren an Telegram in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschickt. Über 50 Millionen Euro Bußgeld soll damals angedroht worden sein. Bundesinnenministerin Nancy Fraeser bestätigte kürzlich, dass der Messenger-Dienst auf die Bußgeldverfahren nicht geantwortet habe. Sie wolle dies zukünftig nicht mehr hinnehmen, sagte die SPD-Politikerin.

Söder fordert Konsequenzen für Telegram

Markus Söder bekräftigte nach dem Kabinettsausschuss Forderungen nach einem entschiedenen Vorgehen gegen den Dienst Telegram. Telegram sei mittlerweile ein "Darknet der Plattformen" und ein Ausweichnetzwerk für alle Gruppen, die von anderen sozialen Netzwerken ausgeschlossen seien, so Söder. Seine Forderung: Mit Telegram solle jetzt ein letztes Gespräch geführt werden. Falls dieser letzte Dialog nicht funktioniere, müsse konsequent gehandelt werden, mit Bußgeldern bis hin zur Blockade oder Sperrung. Als letzte Maßnahme drohe Telegramm, so Ministerpräsident Söder, aus den Appstores verbannt zu werden.

Digitalministerin Judith Gerlach will strenge Regulierung

Zu Beginn des Jahres habe man noch mit Entsetzen in die USA geblickt, wo über Messenger-Dienste zum Sturm auf das Kapitol mobilisiert worden sei, so Digitalministerin Judith Gerlach. Inzwischen seien solche Ausschreitungen bei uns angekommen, wie beispielsweise zuletzt bei der Anti-Corona-Demo in Schweinfurt. Ein weiterer trauriger Tiefpunkt in Zusammenhang mit Telegram waren laut Gerlach die Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Gerlach fordert deswegen eine strenge Regulierung der öffentlichen Kanäle und Gruppen von Messenger-Diensten.

Europäische Digital - Gesetzgebung ändern

Bayern Digitalministerin Gerlach fordert zudem Nachbesserungen bei der geplanten europäischen Regulierung großer Plattformbetreiber und Internetkonzerne. Der Gesetzentwurf der Europäischen Kommission über digitale Dienste (Digital Services Act DSA) müsse ergänzt werden. Konkret fordert die Digitalministerin fest definierte Löschfristen für Inhalte mit Hass oder Hetze im Netz, ähnlich wie beim deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG).

1.648 Verfahren im Bereich Hate-Speech allein in Bayern

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich hatte vor zwei Jahren einen Hate-Speech-Beauftragten bei der Generalstaatsanwaltschaft München berufen und 22 Sonderdezernate bei den Staatsanwaltschaften in ganz Bayern eingerichtet. 2020 führten die zuständigen Staatsanwälte 1648 Verfahren im Bereich Hate-Speech durch. Nur ein einziges Verfahren davon sei wegen Geringfügigkeit wieder eingestellt worden, betont der Hate-Speech-Beauftragte der bayerischen Justiz, Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb.

Netzwerkdurchsetzungsgesetz muss verschärft werden

Das Problem bei Telegram sei, so Oberstaatsanwalt Hartleb, dass die Straftaten in geschlossenen Chatgruppen passieren. Telegram sei nicht kooperativ und gebe nur sehr selten Nutzerdaten weiter, so Hartleb. Außerdem galt Telegram bisher als Messenger-Dienst zur Individualkommunikation. Solche Dienste werden jedoch im Gegensatz zu sozialen Netzwerken vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) nicht erfasst.

Das Bundesjustizministerium hat Telegram aber mittlerweile als soziales Netzwerk eingestuft. Dies sei jedoch noch nicht rechtssicher, so der Hate-Speech-Beauftragte der bayerischen Justiz. Die Strafverfolgung wäre deutlich einfacher, wenn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz bei Telegram eindeutig greifen würde.