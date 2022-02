Hass im Netz: Kelheim wehrt sich mit Video und Anzeigen

Der Landkreis Kelheim will mit einer "Null-Toleranz-Strategie" gegen Hass auf den eigenen Social-Media-Kanälen vorgehen. Zusätzlich zu Anzeigen wehren sich Landkreismitarbeiter nun auch mit einem Video, in dem das Ausmaß grenzwertiger Kommentare deutlich wird.

Hetze und Hass im Netz gegen Landratsamt-Mitarbeiter

Der Ton ist teils rau auf der Facebook-Seite des Landkreises Kelheim. In einem Video, das wachrütteln soll, halten Landratsamt-Mitarbeiter Sprechblasen in der Hand und lesen vor, was ihnen online immer wieder entgegenschlägt: "Ihr seit die gleichen Verbrecher, wie die Politiker oben", "Was seit ihr nur für dumme.. tschuldigung Wixxer" oder "Ich hoffe der Uhu pickt euch die Augen aus", sind Beispiele für Aussagen (Rechtsschreibung der Posts wurde nicht korrigiert).

Auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kommt es laut den vorgelesenen Aussagen zu Grenzüberschreitungen, bis hin zu Holocaust-Relativierungen: "Ich warte nurnoch auf den gelben Stern", "Genau, und dann verrecken… Der moderne Vergasung!!!!!", oder "die Impfung macht frei".