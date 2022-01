Internet-Hetze aus Telegram-Gruppen gegen Weilheimer Facharzt

Christian Lübbers ist ein bekannter Facharzt in Weilheim – und im Internet. 67.000 Follower lesen seine Beiträge auf Twitter. Bundesweit bekannt wurde er über das Internet als Homöopathie-Kritiker. Sein Name kursiert wohl auch in Telegram-Chatgruppen. An Neujahr erreichte der Hass den Arzt direkt: Sein Praxisteam berichtete ihm, dass das E-Mail-Postfach der Praxis von anonymen Mails überlaufe. Mehr als 40 solcher Schreiben hat er an einem Tag bekommen. Lübbers wird darin beleidigt und auch bedroht.

"Es ist erschreckend, so viele Hass-Mails zu bekommen"

Die Kriminalpolizei Weilheim hat den Arzt darauf aufmerksam gemacht, dass seine Beiträge und sein Name in Benutzergruppen der umstrittenen Plattform Telegram kursieren. "Rechte Gruppierungen haben das Ganze jetzt zum Trittbrett genommen, um Krawall zu machen. Das merken wir als Impfärzte auch im Netz", sagt Lübbers. Von dort wurde er anonym als "Kindermörder" und "Nazi" diffamiert.

Das Problem bei den Telegram-Gruppen sei, dass sie teilweise eine sehr große Reichweite hätten. Wenn in diesen Gruppen zum Hass gegen Einzelne aufgerufen werde, finde man am nächsten Tag gut 40 E-Mails mit Hass-Inhalten in seinem Postfach. "Das ist dann schon sehr erschreckend", sagt Lübbers.

Erste Ermittlungsverfahren laufen schon

Gegen die Verursacher von Hass-Mails geht Christian Lübbers jetzt gemeinsam mit den Justizbehörden vor. "Es ist wichtig, sich gegen diese Angriffe zu wehren", sagt der Arzt. "In der Regel liegt da ein strafbares Verhalten vor. Das kann im Geringsten die Beleidigung sein, es kann aber auch bis zur Nötigung oder bis zur Bedrohung gehen." Es sei sinnvoll, die Staatsanwaltschaft einzuschalten. "Ich bin sehr froh, dass diese Delikte entsprechend strafverfolgt werden", sagt der Arzt.

Die auf Cybercrime spezialisierte Staatsanwaltschaft Bamberg hat jetzt als erste ein Ermittlungsverfahren gegen einen Verfasser solcher Hass-Mails eingeleitet. Die Kriminalpolizei Weilheim unterstützt Lübbers dabei, die digitalen Spuren der Absender zu sichern. Wenn Absender identifiziert werden können, werden die Behörden aktiv. Zwei Vereine im Internet haben ihm dazu die wichtigsten technischen Informationen gegeben. Über die Plattformen "Hass melden" und "Hate AID" bekam er die richtigen Tipps, um die Kopfzeile von E-Mails und IP-Adressen richtig zu dokumentieren.

"Das Internet ist kein rechtsfreier Raum"

Lübbers sieht im Moment keinen anderen Ausweg, als juristisch gegen Hass-Mails vorzugehen: "Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und das Internet ist auch nicht anonym."

Lübbers hatte als einer der ersten Fachärzte in Bayern im April 2021 die Zulassung zur Covid-Impfung erhalten. Als Hals-Nasen-Ohren-Arzt ist er speziell für die Behandlung von allergischen Schocks, die beim Impfen auftreten können, ausgebildet. Dass manche Menschen Ängste vor dem Impfen haben, verstehe er – und dass in der Kommunikation von Seiten des Staates in den Impfkampagnen vieles falsch gelaufen ist, bestreite er nicht. Zur Zielscheibe von Querdenkern wolle er trotzdem nicht werden.