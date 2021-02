Hass auf Münchner? Elf Autos in Garmisch zerkratzt

Schönstes Ausflugswetter am Freitag, viele Münchner hat es da in die Berge gezogen - für einen Randalierer waren es womöglich zu viele. Am Parkplatz der Wankbahn hat offensichtlich jemand seine Wut an den geparkten Autos ausgelassen.

Ausschließlich Autos mit Münchner Kennzeichen sind betroffen

Laut Polizei wurden elf auf dem gebührenfreien Parkplatz abgestellte Fahrzeuge mutwillig zerkratzt. Betroffen sind offenbar ausschließlich Autos mit Münchner Kennzeichen. Der Schaden liegt bei mehr als 8.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Stinkefinger für M-Kennzeichen in Miesbach

Anfang Januar hatte jemand in Miesbach seinem Ärger über Ausflügler aus München Luft gemacht. Ein selbstgemachtes Plakat mit "M"-Kennzeichen, Stinkefinger und dem Schriftzug "Verpisst Euch!! Wir wollen euch nicht" stand am Ortseingang von Miesbach.