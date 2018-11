Haselmaus: Geld für Naturschutz sinnlos ausgegeben?

Sie ist ein Dauerstreitthema: Die Haselmausbrücke bei Vilshofen in Niederbayern. Ein Gerichtsentscheid hatte sie vorgeschrieben, zum Schutz seltener Tiere. Kosten: rund 93.000 Euro. Aber: Weil hinter der neuen Umgehungsstraße gleich noch ein Neubaugebiet entstanden ist, sind die örtlichen Tierschützer trotzdem unzufrieden.

"Dieses Haselmausbiotop war bis da hinten, alles Bäume, Sträucher, ein Eldorado für die Haselmaus. Und das wurde sowieso zerstört. Das heißt, wo soll die Brücke überhaupt hinführen? Was soll die verbinden? Im Endeffekt hätte man das gar nicht bauen brauchen und das Geld besser für was Besseres anders hergenommen." Helgard Girlitzer vom Bund für Naturschutz

Josef Zellmeier, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr widerspricht: immerhin habe er eigene Experten hinzugezogen.

"Nach unserer Erkenntnis wird das funktionieren. Aber sicher wissen wir es erst, nachdem wir ein Monitoring durchgeführt haben. Da jetzt zu sagen, das funktioniert hunderprozentig oder gar nicht, das ist schon sehr mutig vom BUND. Wir werden das prüfen und dann werden wir sehen, ob es in Zukunft mehr Haselmausbrücken oder ob es noch etwas Besseres gibt." Josef Zellmeier, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

BUND bringt immer neue Einwände bei Projekten vor

Doch nicht jede Kommune oder jede Behörde hat die nötigen Kompetenzen im Naturschutz. So hatte erst im Sommer ein 800.000 Euro teures Projekt Schlagzeilen gemacht: Ein Amphibientunnel im oberbayerischen Fünfseenland bei Weßling. Statt Kröten und Frösche zu schützen, fand BUND-Mitglied Daniela Brombach in der Anlage tote Tiere, die am Beton klebengeblieben waren: Eine Todesfalle. Die gesamte Amphibienschutz-Anlage erfülle nicht den Zweck, die Tierarten zu erhalten, so die Kritik. Ein ähnlicher Fall ist bekannt aus Aislingen bei Grundremmingen.

"Ich denke das ist hier die Spitze des Eisbergs, das passiert woanders auch, nur man hat es da nicht beobachtet." Daniela Brombach, BUND

Inzwischen wurde der Beton im Weßlinger Amphibientunnel so überarbeitet, dass dort keine Tiere mehr sterben. Wie Krötentunnel im Freistaat von vorneherein sicherer und sinnvoller gebaut werden können, werde jetzt überprüft.

"Das funktioniert, nur hatten wir in diesem Fall den falschen Beton. Aber mittlerweile sind wir da tätig und aktuell läuft eine Studie mit der TU München, wo untersucht wird, welcher Beton besonders gut geeignet ist." Josef Zellmeier, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

Auch der Experte für Ausgleichsflächen des bayerischen BUND, Tom Konopka, sieht trotz einzelner Rückschläge in der Umsetzung keine Alternative zu Ausgleichsflächen für gefährdete Arten.

"Prinzipiell eine gute Sache, aber das muss auch richtig ausgeführt werden. In manchen Fällen muss das von Experten begleitet werden, wo man Fachbüros dransetzen muss, die sich mit der Tierart gut auskennen. Bei Amphibien kann man viele Fehler machen, wenn die Tümpel dann beispielsweise völlig veralgt sind, grüne Algen wachsen, ist das nicht besonders zielführend, dass da zum Beispiel die Kreuzkröte ablaichen kann. Bei Vögeln braucht man Vogelexperten, die wissen, ist das ein Bodenbrüter, damit man nicht Strukturen anlegt, Hecken, zum Beispiel. Da passiert das ein oder andere Unsinnige. Aber wenn man das fachlich gut begleitet, macht das auch Sinn." Tom Konopka, BUND

BUND stellt Forderungen an den Freistaat

Der Freistaat müsse aber den Flächenfraß auf Dauer stoppen, das sei besser als jede noch so teure Ausgleichsmaßnahme. Denn: Weitere 200.000 Euro wird die komplette Umrüstung des Weßlinger Krötentunnels kosten – und erst im Frühjahr wird sich in Vilshofen zeigen, ob die neue Brücke der Haselmaus tatsächlich nutzt, wenn diese aus dem Winterschlaf erwacht ist.