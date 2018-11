Hartmann zu Plastikmüll: Appelle reichen nicht

Allein in Europa fallen jedes Jahr 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Weltweit wachsen die Müllberge. Seevögel und Meeressäuger verenden am Mikroplastik in den Ozeanen. Und selbst bei Menschen ist Mikroplastik nachgewiesen worden.

Welche Möglichkeiten haben die Regierung und der einzelne Verbraucher, um das Plastikmüllproblem in den Griff zu bekommen? Darüber haben der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber, Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann, Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld und Buchautorin Nadine Schubert in der Münchner Runde mit Moderatorin Ursula Heller diskutiert.

Hartmann sieht Politik in der Verantwortung

Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im bayerischen Landtag, sieht vor allem die Politik in der Pflicht. Er sagte dazu am Abend in der "Münchner Runde" im BR Fernsehen: "Ich finde es beeindruckend, wenn man es im eigenen Leben hin bekommt, beim Einkaufen wirklich ganz genau darauf zu achten, das gewaltig zu reduzieren. Aber die Plastikverpackung hat ja zugenommen. Und ich finde es dann als Politiker zu einfach, zu sagen, wir schieben die Verantwortung auf die Verbraucher ab, die müssen das besser machen. Nein, Politik muss was besser machen."