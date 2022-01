Hartmann will mehr Tierwohl aus Steuergeldern finanzieren

Seit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) die Diskussion um höhere Lebensmittelpreise angefacht hat, wird auch in Bayern heftig darüber gestritten. Dabei geht es eigentlich allen Beteiligten um das gleiche Ziel: Mehr Tierschutz, aber auch eine gesicherte Finanzierung für die landwirtschaftlichen Betriebe. Das betonten in der BR Fernsehsendung "jetzt red i" alle Beteiligten. Nur darüber wie dieses Ziel erreicht werden kann, gab es Streit in der Live-Diskussion am Mittwochabend mit Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann.

Ramschpreise im Supermarkt machen Schweinebauern wütend

Besonders die Schweinemastbetriebe bekommen den Preisdruck derzeit zu spüren. "Die Politik hat uns fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel", bemängelte Schweinebauer Anton Wernberger aus Sielenbach im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg. "Und mich ärgert, dass der Verbraucher so eine schlechte Meinung von uns hat." Sein Sohn Martin will den Familienbetrieb eigentlich weiterführen. Doch derzeit machen sie bei jedem verkauften Schwein rund zehn Euro Verlust, sodass sie nicht wissen, wie lange sie noch durchhalten können. Nur durch ihre Forstwirtschaft können Sie die Verluste ausgleichen.

Die beiden Schweinebauern bezweifeln, dass Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich mehr Geld für mehr Tierwohl ausgeben wollen. Ihre Sorge: Wenn Fleisch aus Deutschland teurer wird, greifen die Leute im Supermarkt eben zu günstigeren Angeboten aus dem Ausland.

Hartmann sieht Allgemeinheit beim Tierwohl in der Pflicht

Der Fraktionschef der Grünen im Landtag Ludwig Hartmann plädierte deshalb für "Verlässlichkeit und Fairness" in der Debatte. Das aktuelle System produziere nur noch Verlierer, stellte er fest. Aber mehr Tierwohl koste eben mehr Geld. Auf diesen Kosten dürften nicht die Landwirte sitzen bleiben, sondern sie müssten aus Steuergeldern finanziert werden. "Es ist für mich ganz klar, dass die Allgemeinheit das Geld in die Hand nehmen muss", sagte Hartmann.

Zum Vergleich zog er den Kohleausstieg heran, den ebenfalls die Allgemeinheit zahle. Entsprechend brauche es jetzt auch auf dem Lebensmittelmarkt einen Zeit- und Kostenplan. "Niemand will, dass es teurer wird. Die gerechten Preise sollen unten ankommen", betonte er. Wenn dann im Stall der Schweinemastbetriebe etwas weniger Tiere stehen, die dafür mehr Platz haben, und am Ende mehr Geld pro Schwein hängen bleibt, sei allen geholfen.

Kaniber: Bauern wurden "verkauft und verraten" für den Koalitionsvertrag

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) bezweifelte jedoch, dass die Grünen dieses Vorhaben mit der aktuellen Ampel-Koalition in Berlin in die Tat umsetzen können. "Sie haben die Bauern verkauft und verraten für einen Koalitionsvertrag, für eine maximale Marktliberalisierung mit der FDP", warf sie Hartmann vor. Denn die Grünen seien von ihrer Forderung eines "Tierwohl-Cents" abgerückt, die Finanzierung sei dementsprechend ungeklärt.

Kaniber meinte, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht bereit seien, mehr Geld für Tierwohl zu bezahlen. Die Sorge der Schweinebauern vor Billig-Importen aus dem Ausland sei daher berechtigt. "Man kann hier keine nationalen Alleingänge machen. Es wird nicht gelingen", prognostizierte sie. Entsprechend sei das Vorhaben der neuen Bundesregierung mit höheren Lebensmittelpreisen "brandgefährlich".

Biobauer: "Es gibt kein Menschenrecht auf Billigfleisch"

Einen anderen Aspekt der Preisdiskussion sprach der Rentner Günter Klinger in der Sendung an. Er lebt in München von der Grundsicherung und würde sich gerne gesund ernähren, auch Bio-Produkte kaufen. Doch für ihn sind die Preise im Supermarkt zu teuer. Dabei geht es ihm weniger um das Schweinefleisch, sondern um die steigenden Preise von Obst und Gemüse. Die Forderung von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir habe ihn daher "schockiert".

Ludwig Hartmann verteidigte seinen Parteikollegen. "Agrarpolitik ersetzt keine Sozialpolitik", sagte er. Entsprechend müsse an beiden Stellen gehandelt werden. Jahrelang seien in der Sozialpolitik Fehler gemacht worden, weshalb die Grundsicherung aktuell zu gering sei. Diesen Fehler dürften aber nicht die Landwirte ausbaden.

Biolandwirt Toni Wollschläger aus dem Landkreis Erding pflichtete Hartmann bei: "Wenn es eine ungleiche Verteilung des gigantischen Volkseinkommens der Bundesrepublik gibt, kann das nicht auf dem Rücken der Landwirte ausgetragen werden." Außerdem meinte er, dass die großbäuerliche Landwirtschaft in dieser Form keine Zukunft habe. Er forderte mehr Moral in der Debatte. "Tiere sind Lebewesen", sagte Wollschläger. Man dürfe sie nicht "wie Ramsch behandeln". Entsprechend müssen die Preise seiner Meinung nach steigen: "Es gibt kein Menschenrecht auf Billigfleisch."