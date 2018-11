Hartmann: "Söder fehlt die große lange Linie"

Ministerpräsident Markus Söder spricht derzeit auffallend viel von Demut, Teamplay und Harmonie. Reine Rhetorik, glaubt Ludwig Hartmann. Söder habe oft starke Wörter gewählt, ohne dass Taten folgten: "Ich beobachte ihn seit 2008 im Bayerischen Landtag. Er war mal Umweltminister, da wollte er die Energiewende so schnell wie kein anderer Minister in Deutschland vorantreiben. (...) In der vorletzten Regierungserklärung im April dieses Jahres ist das Thema Energiewende gar nicht mehr vorgekommen."

Söder habe sich oft um "grüne" Themen herumgedreht – und sie schnell wieder vergessen. "Was ihm fehlt, ist die große lange Linie", sagt Hartmann. Daran mache er die Glaubwürdigkeit von Markus Söder fest.

Mut und Entschlusskraft statt Sonntagsreden

Hartmann vermisst seinen eigenen Worten zufolge etwas Langfristiges bei Söders Regierungsstil. Um sich der Themen anzunehmen, die er in Bayern anpacken müsse, gehöre auch "Mut, Zuversicht und die gewisse Portion Entschlossenheit".

Etwa beim Thema Flächenfraß: Da beteuere der Ministerpräsident, dass sich etwas ändern müsse, er aber niemandem etwas vorschreiben wolle. In mehr als 60 Seiten Koalitionsvereinbarung fänden sich keine konkrete Maßnahmen gegen das Problem, das die bayerischen Kulturlandschaft kaputt mache, kritisiert Hartmann. Söders Aussagen halte er für Sonntagsreden.

"Am Sonntag redet er davon, die bayerische Heimat zu bewahren. Am Montag wird wieder betoniert und asphaltiert." Grünen-Fraktionschef Hartmann über Ministerpräsident Söder

Söder und die "grünen" Themen

Nach der Landtagswahl hatte Söder versprochen: "Bayern kann grüner werden ohne die Grünen." Gerade für die Themen seiner Partei brauche man aber einen langen Atem, betont Hartmann. Um etwa dem Schwund vielfältiger Tier- und Pflanzenarten in Bayern zu begegnen, müsse man die Landwirtschaftspolitik grundlegend verändern. "Wir erleben gerade, dass faktisch die Hälfte der frei lebenden Säugetiere – der Hase, Feldhamster, der Igel – in Bayern vom Aussterben bedroht ist", mahnt der Grünen-Politiker. Gleichzeitig lasse Söder zu, dass weiter Ackergifte auf den Feldern ausgebracht und bis zum Randstreifen vor die Gewässer gepflügt werde. Die Folge: Die Gülle fließe direkt ins Oberflächenwasser.

Die große, lange Linie

Trotz der scharfen Kritik an der neuen Regierung hofft Hartmann, dass Söder es schafft, die angekündigten Brücken zu bauen und die Gesellschaft zu versöhnen, statt sie weiter zu spalten. Der Ministerpräsident müsse bei dieser Linie bleiben – auch wenn es politisch irgendwann wieder schwieriger werde. Daran könne man am Ende auch erkennen, wie ernst Söder ein Thema wirklich nehme.