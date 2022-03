"Jeder, der jetzt Energie spart, schadet Putin"

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann, verteidigt die sicherheitspolitische Kehrtwende seiner Partei. "Wenn die Welt eine andere ist, muss sich auch Politik ändern", sagte er beim "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen.

Nachdem die Ukraine von Russland angegriffen wurde, sei es eine "Selbstverständlichkeit", in dieses Land Waffen zur Verteidigung zu liefern. Das ändere nichts an der Grundhaltung der Grünen, keine Waffen in Gebiete zu liefern, wo der Konflikt noch gar nicht ausgebrochen ist. Hier müsse unterschieden werden.

Die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag angekündigten 100 Milliarden für die Bundeswehr unterstützt Hartmann ebenfalls. Es sei unstrittig, dass die Bundeswehr in den vergangenen Jahren beim Material Beschaffungsprobleme gehabt habe. Entsprechend sei das Geld gut eingesetzt. Allerdings müssten diese Maßnahmen in eine "europäische Sicherheitsstruktur" eingebettet werden.

Hartmann fordert schärfere Sanktionen gegenüber Russland

Hartmann forderte außerdem, die Sanktionen gegen Russland noch zu verschärfen. "Wenn sich die Berichte bewahrheiten, dass jetzt Wohngebiete bombardiert und Zivilisten im Angriffskrieg ermordet werden, dann ist für mich klar: Sanktionen verschärfen", sagte er.

Der langjährige ARD-Russland-Korrespondent Johannes Grotzky, ebenfalls zu Gast in der Sendung, wandte ein, dass die Sanktionen vor allem die herrschende Elite treffen müssten. Man dürfe das russische Volk nicht unter Generalverdacht stellen. "Putin ist dabei, jetzt einen Teil seines Volkes zu verlieren", sagte Grotzky. Er lobte dabei die Gruppe von tausenden Wissenschaftlern, die sich in einem Friedensappell gegen Staatspräsident Wladimir Putin wandten.

Hartmann: Heizung auf 21 Grad und Tempo 120

Ludwig Hartmann betonte in der Sendung mehrmals, dass auch Energiepolitik Sicherheitspolitik sei. Deutschland müsse sich vom Energielieferanten Russland unabhängiger machen. Dabei gab er konkrete Tipps. "Jeder, der jetzt Energie spart, schadet Putin", meinte der bayerische Grünen-Fraktionschef.

Er schlug vor, die Heizung in Privathaushalten auf 21 Grad herunterzuschalten und beim Autofahren Benzin zu sparen mit Tempo 120 statt 180. "Jeder Liter, den wir nicht verbrauchen, fehlt Putin in seiner Kriegskasse", so Hartmann. Wenn Deutschland weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien komme, hätte das seiner Meinung nach nicht nur im aktuellen Krieg Vorteile. Auch aus anderen Staaten wie Saudi-Arabien müsse dann kein Öl mehr bezogen werden.