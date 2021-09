vor etwa einer Stunde

Hartes Jahr für Winzer: Start der Weinlese in Franken

In Nordheim am Main im Lkr. Kitzingen gibt der Fränkische Weinbauverband am Donnerstag offiziell den Startschuss für die Weinlese 2021 in Franken. Bereits seit etwa zwei Wochen ernten viele Winzer die frühreifen Ortega- oder Solaris-Trauben.