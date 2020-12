vor 18 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

BR24Live: Lockdown und Ausgangssperre für Bayern beschlossen

In Bayern tritt am Mittwoch ein Lockdown in Kraft: Einen Tag nach dem Bund-Länder-Gipfel hat das bayerische Kabinett die Umsetzung der scharfen Maßnahmen beschlossen. Auch die von Ministerpräsident Söder angekündigte Ausgangssperre kommt.