Harter Lockdown im Landkreis Regen steht kurz bevor

Im Landkreis Regen werden die Corona-Maßnahmen nochmal verschärft. Wie das Landratsamt bekannt gab, soll es einen harten Lockdown geben. Alle Geschäfte und auch alle Kindertagesstätten sollen in Kürze geschlossen werden.

Landrätin will Ladenschließungen erst ab Montag

Die Kindertagesstätten schließen sofort. Es soll aber - wie auch bei den bereits seit Tagen geschlossenen Schulen - eine Notbetreuung geben. Bei den Läden ist noch offen, ob sie schon ab morgen oder erst ab Montag geschlossen werden. Das soll heute noch festgelegt werden. Landrätin Rita Röhrl (SPD) setzt sich für eine Schließung erst ab Montag ein.

Gesundheitsministerium ordnete Lockdown an

Der harte Lockdown ist vom Gesundheitsministerium angeordnet worden, das eine Schließung eigentlich bereits ab Samstag wünscht, so das Landratsamt. Geöffnet bleiben dürfen weiterhin Lebensmittelläden und Getränkemärkte, Banken, Apotheken und Drogerien, Tankstellen, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Postfilialen, Tierbedarfsläden, Reinigungen und der Online-Handel.

Nur noch für das Wichtigste vor die Türe

Außerdem werden die Ausgangsbeschränkungen nochmals verschärft. Es darf kein anderer Hausstand mehr besucht werden außer noch enge Verwandte oder Lebenspartner. Der Weg zum Einkaufen, in die Arbeit und auch Bewegung an der frischen Luft bleiben erlaubt - letzteres aber nur mit Angehörigen des eigenen Hausstands, Lebenspartnern und Verwandten in gerader Linie sowie Geschwistern.

In Krankenhäusern, Behinderten-, Alten-und Pflegheimen gibt es ein komplettes Besuchsverbot. Ausnahmen werden nur für die Begleitung Sterbender und für werdende Väter auf der Zwiesler Geburtsstation gewährt.

Harter Lockdown vorerst bis 22. Dezember

Der Landkreis will die neuen Beschränkungen noch heute mit einer Allgemeinverfügung offiziell bekannt geben. Gelten sollen die Maßnahmen dann bis zum 22. Dezember. Landrätin Röhrl wirbt für Verständnis für die Entscheidung.

"Angesichts der hohen Infektionszahlen und der raschen Ausbreitung sehen wir keine andere Möglichkeit als die Kontaktreduzierung zu verstärken." Regens Landrätin Rita Röhrl

Es gebe im Landkreis zum einen ein diffuses Infektionsgeschehen quer durch die Bevölkerung, zum anderen die weitere Virusausbreitung in Pflegeeinrichtungen. In Regener Altenheimen seien zum Beispiel heute erneut sieben Neuinfektionen beim Pflegepersonal gemeldet worden.

Landkreis Regen weiterhin mit deutschlandweitem "Spitzenwert"

Der Landkreis Regen hat laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) heute eine 7-Tage-Inzidenz von 582,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Gestern lag der Wert über 600. Keine Region in Deutschland verzeichnet höhere Fallzahlen.