Harte Kerle und lange Nägel: Floßfahrten in Wallenfells

Vor dem Flößerhaus in Wallenfels liegt der Geruch von frischem Holz und den Abgasen der Motorsägen in der Luft. Zwanzig Meter lange Fichtenstämme warten auf die Mitglieder der Flößergemeinschaft Wallenfels. Bis zum Saisonstart müssen fünf neue Flöße gebaut werden. Das kostet Kraft und ist viel mehr als ein Hobby.

Floßbau als Saison-Auftakt im Frankenwald

Die Schläge von Andreas Buckreus verfehlen nicht einmal ihr Ziel. Mit dem stumpfen Ende seiner Axt jagt der Vorstand der Flößgemeinschaft Wallenfels innerhalb weniger Sekunden einen 23 Zentimeter langen Nagel in den Fichtenstamm vor seinen Füßen. Seit mehr als 40 Jahren ist Buckreus Flößer, die Handgriffe sitzen, auch nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause. Alle freuen sich, dass bald wieder tausende Gäste an zwölf Samstagen bis September auf den Flößen die etwa fünf Kilometer lange Strecke erleben können.

Keine vergleichbare Floßfahrt in Bayern

Bis es soweit ist, müssen die Flößer noch insgesamt fünf neue Flöße zusammennageln. 20 Stück sind dann insgesamt im Einsatz: Jedes von ihnen ist etwa 16 Meter lang, zweieinhalb Meter breit und rund dreieinhalb Tonnen schwer. Die Fahrten auf der Wilden Rodach sind einzigartig in Bayern – nass wird jeder auf dem Floß, für Musik und ein Fass Bier während der Fahrt ist kein Platz. Die Wallenfelser Flößer trinken ihr Bier dann im Anschluss, erzählt Floßbauer Michael Mähringer, nachdem er die Stämme mit der Motorsäge in Form gebracht hat.

Floßfahrten haben jahrhundertealte Tradition

Die Anfänge des Flößens in Wallenfels reichen mehr als 800 Jahre zurück. Damals wurde das wertvolle Holz aus dem kargen Frankenwald für Bauten sogar bis in die Niederlande geflößt. Mit dem Umstieg des Transports des Frankenwalds-Holzes auf Lastwagen und Züge sind diese Zeiten vorbei. Die harten Kerle in Wallenfels haben die Zeit allerdings überdauert. Mit purer Muskelkraft und langen Stäben wuchten die Männer nach Feierabend die zwanzig Meter langen Stämme an die richtige Position für den Floßbau.

Flößen als Brauchtum, Heimat und Verpflichtung

Die Flößergemeinschaft ist mehr als ein Verein, das Flößen mehr als ein Hobby. Es ist wie eine Familie, sagt Floßbauer Michael Mähringer. Die Mitglieder treffen sich auch außerhalb der Saison. Für Vorstand Andreas Buckreus bedeutet das Flößen Heimat und ist das Bewahren des Erbes der Vorfahren in Wallenfels. Etwa 80 Prozent der Bevölkerung lebten damals vom Flößen, erzählt der 72-Jährige.

"Wir wollen das Flößen so lange wie es geht aufrechterhalten, das sind wir unseren Vorfahren schuldig." Andreas Buckreus, Vorstand Flößergemeinschaft Wallenfels

Ohrringe als Warnungen

Fast alle Wallenfelser Floßbauer tragen am linken Ohr einen Ohrring, auch das hat die Zeit überdauert. Die Flößer aus Wallenfels galten in Vorzeiten als rauf- und trinkfreudige Männer. Waren die Frankenwäldler in Bamberg, um ihr Holz abzuliefern oder für den Weitertransport vorzubereiten, konnten die Gäste in Bamberger Wirtshäusern schnell erkennen, dass man mit den Flößern besser keinen Streit anfing, erzählt Vorstand Buckreus.

Floßfahrten als Wirtschaftsfaktor für Wallenfels

Zwischen 4.000 und 5.000 Gäste locken die Floßfahrten zwischen Mai und September auf der Wilden Rodach in normalen Jahren an, berichtet Wallenfels Erster Bürgermeister, Jens Korn (CSU). Viele von ihnen essen, trinken und übernachten anschließend in der Frankenwald-Gemeinde. Die Floß-Touristen sind also auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Gastronomie. Doch auch Korn bestätigt: Das Wichtigste ist das Flößen für die Wallenfelser selbst, es liege im Blut und in der DNA des Ortes. Die Flößer bewahrten nicht nur die Tradition, sondern auch den Charakter der Vorfahren: raue Schale, weicher Kern.

Flößer-Urgestein Siegmund

Auf einer Bank vor dem Flößerhaus sitzt Andreas Müller, den sie in Wallenfels nur Siegmund nennen. Siegmund ist 87 Jahre alt und als Jugendlicher noch von Wallenfels aus bis nach Mainz geflößt, um Holz zu liefern. Vor 15 Jahren machte die Hüfte nicht mehr mit, seitdem ist er nicht mehr geflößt, das fehle ihm sehr, erzählt er. Er hat fast alle aktiven Flößer angelernt, alle waren auf seinem Floß und sein Stolz. Und wenn heute beim Bau etwas nicht passt, dann muss er schon was sagen – aber meistens passt es. Seine Jungs haben das schon alles gut mitbekommen, findet Siegmund.

Keine Nachwuchssorgen bei den Flößern

Um den Nachwuchs müssen sich die Flößer in Wallenfels keine Sorgen machen. Das liegt an Jugendlichen wie Erich Mähringer, der seit seiner Geburt Mitglied ist, erzählt Vater Stefan. Der 15-jährige Erich hilft mit wo er kann und ist wie sein Vater mächtig stolz, ein Flößer zu sein. Nach zwei Stunden Bauzeit ist das erste neue Floß fertig, nur noch die Bank für die Gäste fehlt. Sollte der Pegel der Wilden Rodach in diesem Jahr mitspielen, dann steht einer erfolgreichen Floß-Saison in Wallenfels nichts mehr im Weg.