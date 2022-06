Hart aber nährstoffreich: Tonboden ist "Boden des Jahres 2022"

Der "Boden des Jahres" ist ein Lehmboden. Einer, wie er auf dem Kappelbuck bei Ehingen am Hesselberg (Lkr. Ansbach) zu finden ist. Seit heute ist der Kappelbuck bayerischer Repräsentant für den "Boden des Jahres." Die 27 Hektar große Fläche des "Naturerlebnis Kappelbuck" ist ein altes Weidegebiet und bekannt für seinen lehmigen Boden, erklärt Lilly Engelhard, die Vorsitzende des Vereins "GenussErlebnis Kappelbuck". Der Verein setzt sich für den Erhalt dieser besonderen, urwüchsigen Landschaft ein.

Fruchtbar, aber unbeliebt

Pelosol ist ein fester, kompakter Boden, der sich schwer bearbeiten lässt. Das macht ihn zwar unbeliebt in der Landwirtschaft, dafür speichert er durch diese feste Struktur viele Nährstoffe. Gleichzeitig werden aber auch Schadstoffe gebunden, was wiederum das Grundwasser schützt. So wachsen in Regionen mit Lehmböden wie auf dem Kappelbuck viele Kräuter. Das lockt viele Schäfer mit ihren Herden an, deren Tiere wiederum für die Düngung der Wiesen sorgen.

Schiefe Bäume wegen "bewegtem" Untergrund

Am Kappelbuck wachsen viele Streuobstbäume. Die Früchte werden dort, in der Region Hesselberg und an der Moststraße, direkt verarbeitet und vermarktet. Typisch für Lehmbodenlandschaften: Viele dieser Streuobstbäume wachsen schief und krumm. Denn wenn der Boden trocknet und sich wieder mit Wasser vollsaugt, arbeitet er und verändert sich stark. Bäume wiederum versuchen immer, nach oben zu wachsen. Das ist auf einem sich ständig verändernden Boden aber kaum möglich. Deshalb findet der Spaziergänger am Kappelbuck immer wieder in sich verdrehte oder sogar liegende Bäume.

Genuss mit Natur verbinden

Der Verein "GenussErlebnis Kappelbuck" hat sich vor 16 Jahren gegründet. Anfang der 2000-er Jahre wollte die Gemeinde Ehingen den Kappelbuck und seine Natur wieder mehr in den Fokus rücken. So entstand das "Grüne Klassenzimmer", das Wissen rund um den Lehmboden in Schulen und Kindergärten vermittelt. Darüber hinaus bietet der Verein auch Führungen und Kurse für Erwachsene an. Auch Buttermachen und Brotbacken gehört zum Programm. Damit soll Genuss mit Natur verbunden werden.

Auszeichnung für Engagement

Pelosolböden treten vor allem im Süden von Deutschland zwischen Schwarzwald und der Schwäbischen Alb auf, heißt es vom Umweltbundesamt. Der "Boden des Jahres" wird bundesweit durch eine Jury gewählt. In Bayern ist das Landesamt für Umwelt für die Auswahl eines Repräsentanten und die Auszeichnung des Bodens zuständig.

Der Kappelbuck wurde als bayerischer Repräsentant gewählt, weil dort der Lehmboden auftritt, aber vor allem, weil das Engagement für den Boden und die Natur hier so groß ist, erklärte Roland Eichhorn vom Landesamt für Umwelt. Die Urkunden seien daher eine Anerkennung für die Menschen, die sich für den Erhalt des Bodens einsetzten.