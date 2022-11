Harald Lesch nach Klimakonferenz: "1,5-Grad-Ziel ist durch"

Lesch hingegen versteht die Verzweiflung vieler junger Menschen, die den Eindruck hätten: "Das politische Establishment hat nicht verstanden, was los ist, hat es über Jahrzehnte nicht begriffen." Dass aktuell 13 Klimaprotestierende in der JVA Stadelheim in Präventivgewahrsam sitzen, kritisiert Lesch scharf: "Das ist eine überhysterische Reaktion auf junge Leute, die wirklich verzweifelt sind."

Der Physiker empfahl allen Menschen, die sich fürs Klima einsetzen wollen, Selbstwirksamkeit: "Werdet Teil von einer großen Gruppe, in der was passiert." Sie sollten Energiegenossenschaften gründen. Gleichzeitig mahnte Lesch eine vernünftige Fehlerkultur in der Politik an. Sie müsse auch Fehler eingestehen und nicht die Entscheidungen der vergangenen Jahre schönreden.