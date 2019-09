17.09.2019, 20:32 Uhr

Harald Domscheit wird 2. Bürgermeister in Leutershausen

In der Stadtratssitzung in Leutershausen ist Harald Domscheit (Alternative Liste Leutershausen) zum zweiten Bürgermeister der Stadt gewählt worden. Der Architekt tritt damit die Nachfolge von Manfred Schmaus (Alternative Liste Leutershausen) an.