Happy End: Stier Ferdinand in Sicherheit

Ende März war Stier Ferdinand vor der Schlachtbank geflohen und seitdem in einem Wald im Kreis Passau verschwunden. Mit Lockrindern wurde nach ihm gesucht. Jetzt konnte das elf Monate alte Charolais-Rind in einem Wald bei Wegscheid gefangen und in Sicherheit gebracht werden. Am Ende war Ferdinands Flucht noch dramatisch.

Ultimatum beunruhigte Tierschützer

Laut Johannes Jung vom Gnadenhof "Erdlingshof" in Kollnburg (Lkr. Regen) sei der Fangtrupp unter großem Druck gestanden. "Die Gemeinde Wegscheid hat uns ein Ultimatum gestellt und gedroht, den 300 Kilogramm schweren Stier zu erschießen, wenn wir ihn nicht bis morgen (16.4.) gefangen hätten. Angeblich war er eine Gefahr für den Straßenverkehr. Wir sehen das anders, haben uns aber dann verstärkt auf die Suche gemacht." Mit Erfolg: Der Fangtrupp habe den Jungstier am Abend entdecken und mit einem Betäubungsgewehr auf ihn schießen können. Ferdinand sei dann in den Wald geflüchtet.