Happy End nach 21 Jahren: Türkische Fußballer finden Sportplatz

Vision: Multikulti-Sportstätte für alle Vereine und Kulturen

Turgay Mus hat aber eine noch größere Vision: Auf dem Platz soll nicht nur Fuß- und Baseball gespielt werden. Hier soll eine Multikulti-Sportstätte für alle entstehen, die auf der Suche sind. Turgay Mus will anderen ersparen, was sein Verein 21 Jahre durchmachen musste: "Es sind alle eingeladen, unabhängig von der Religion, der Sprache, der Kultur."

Mus will beispielsweise auch Cricket-Spieler die Möglichkeit geben, hier zu trainieren. "In Plattling an der Sandbahn spielen samstags Studenten, Flüchtlinge und Inder auf dem Parkplatz Cricket. Das sind unsere Zielpersonen, die sollen kommen und hier bei uns spielen, das Clubheim benutzen, die Duschen – mit uns gemeinsam." So soll auch neben dem Sport in der Freizeit Integration im Clubheim ermöglicht werden. Schon jetzt engagiert sich der Türk Gücü Verein in der Flüchtlingshilfe, vermittelt Arbeits- und Ausbildungsplätze.