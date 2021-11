Happy End für den Pfau von Büttelbronn

In Büttelbronn im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wird seit Wochen diskutiert, was mit dem herrenlosen Pfau geschehen soll. Die einen würden ihn am liebsten behalten, die anderen wollen ihn so schnell wie möglich loswerden. Nachdem die Polizei eingeschaltet wurde, musste sich die zuständige Gemeinde Langenaltheim um eine neue Heimat für das Tier kümmern.

Neues Zuhause bei Mörnsheim gefunden

Die Verantwortlichen wurden im Nachbarlandkreis Eichstätt fündig. Günther Kirsch aus der rund zwölf Kilometer entfernten Hammermühle bei Mörnsheim nimmt das Tier auf. Allerdings muss der Pfau dorthin gebracht werden. Steffen Groß aus Büttelbronn hat sich in den vergangenen Monaten zusammen mit seinem Nachbarn Bernd Stephan um den Pfau gekümmert. Für die beiden ist es Ehrensache, dass sie den Pfau fangen und in sein neues Zuhause bringen.

"Ich bin schon traurig und ich glaub auch, dass es nachher durchaus ein Tränchen gibt." Steffen Groß

Nur eine Chance, um den Pfau zu schnappen

Aber es ist nicht so einfach, einen Pfau zu fangen. Die Tiere können aus dem Stand sehr hoch springen – und sie sind schnell. Auch der neue Besitzer Günther Kirsch macht den beiden Büttelbronnern wenig Hoffnung, dass sie es beim ersten Versuch schaffen. Auf der Terrasse von Steffen Groß wollen sie ihn früh am Morgen einfangen – mit Netz und Kescher. Bernd Stephan und Steffen Groß wissen, sie haben nur eine Chance.

Erfolgreiche Fangaktion

Am Ende geht es dann aber sehr schnell. Steffen Groß wirft ein Netz – macht einen Satz und hat den Pfau im Arm. Bernd Stephan kommt mit dem Kescher. Es dauert nur Sekunden – und der Pfau ist geschnappt. Ganz ruhig liegt er auf dem Arm von Steffen Groß. Zusammen verladen sie ihn in eine Box in einem bereitstehenden Transporter. Die Stimmung ist gedrückt. "Ich hoffe, dass wir ihm nicht weh getan haben. Und dass er den seelischen Schock verkraftet, aus seinem quasi Zuhause rausgerissen zu werden", sagt Steffen Groß.