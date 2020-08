Happy Birthday! Bayerns älteste Milchkuh wird 25 Jahre alt

Sie ist Bayerns älteste Milchkuh und sie feiert heute ihren 25. Geburtstag. Die Kuh mit dem schönen Namen "Liebe" lebt auf dem Hof der Familie Merkle bei Krumbach im Landkreis Günzburg. Dass sie wirklich so alt ist und sich "Älteste Milchkuh Bayerns" nennen darf, bestätigt Friedrich Wiedenmann vom Zuchtverband Wertingen dem Bayerischen Rundfunk.

Kuh mit Enkeln und Urenkeln

22 Kälber hat "Liebe" inzwischen bekommen und fast 160.000 Liter Milch gegeben. Im Stall stehen sogar schon Enkel und Urenkel von ihr. Sie ist "ein absolutes Phänomen", so Wiedemann: "Eine fruchtbare Kuh, eine gesunde Kuh, die sich im hohen Alter auch noch absolut frisch zeigt, da kann man sehr, sehr stolz sein.“

"Liebe" darf für immer bleiben

Landwirt Edgar Merkle und seine Familie sind stolz auf ihre Rekordkuh. Sollte sie einmal keine "Leistung" mehr in Form von Kälbern und Milch bringen, dann soll sie nicht geschlachtet werden, sondern ihren Lebensabend weiter am Hof verbringen dürfen, so Merkle. Bäuerin Andrea Merkle hat sogar einen Geburtstagskuchen gebacken - rein symbolisch natürlich. "Liebe" sei schon so lange da, "die gehört einfach dazu zur Familie, zu unserem Ablauf".

Keine Feier wegen Corona

Eine größere Feier zu Ehren von Kuh "Liebe", wie vor drei Jahren, am 22. Geburtstag, mit Blasmusik und vielen Gästen, muss in diesem Jahr coronabedingt leider ausfallen.