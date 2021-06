"Happurger Stausee Express" soll Parkplatz-Chaos vermeiden

Nutzer haben klare Vorstellungen

Wenn man die Ausflügler rund um den Happurger Stausee fragt, ob sie durch das neue Bus-Angebot vom eigenen Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen werden, reagieren einige positiv. Allerdings ist es ihnen wichtig, dass Bahn und Bus regelmäßig fahren, dass die Anbindung zu ihrem Wohnort gut und der Fahrpreis erschwinglich sind. So kostet das TagesTicket Plus rund 20 Euro und gilt am Wochenende an zwei Tagen, also Samstag und Sonntag, für zwei Erwachsene plus vier Kinder, Rad oder Hund. Unter der Woche ist es einen Tag gültig.

Viele Ausflügler kommen auch mit dem Fahrrad, machen eine Rundtour oder nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel streckenweise. Das sorgt für eine bessere Lebensqualität der Menschen, die in Happurg und Umgebung wohnen. So bleiben sie an den Wochenenden von Staus, Abgasen und gefährlichen Verkehrssituationen verschont, wenn beispielsweise Badegäste samt Surfbrett zwischen parkenden Autos unerwartet auf die Straße springen.