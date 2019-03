Hans Well: Heimatministerium ist Zeichen für gefährdete Heimat

Mit einem Augenzwinkern sagte Well weiter: "Die selbsternannte Heimatspartei hat alles dazu getan, dass man ein Heimatministerium braucht: Durch die Gefährdung von Landschaften, Flächenfraß, [...] Gewerbegebiete, die in die Landschaft metastasieren."

Heimat vs. Globalisierung

Hans Well erklärte sein Verständnis von Heimat so: "Heimat hat mit Gewohnheiten zu tun, mit Vertrautheit und - unser Seehofer ist ja inzwischen auch Bauminister - also bestimmt auch mit Häuslichkeit. [...] Das hat mit Regionalität zu tun, [...] ist wahrscheinlich eine Gegenreaktion zur Globalisierung und Digitalisierung, der man so einen Begriff wie Heimat gerne entgegensetzt."

"Heimat hat mit Gefühlen zu tun, und Gefühle haben sehr viel auch mit Missbräuchlichkeit zu tun, also mit Klischees, mit Kitsch, deswegen ist es ein gefährdeter Begriff im Grunde genommen."

Heimat sei, so Well, kein "Heile-Welt-Begriff", sondern "Heimat hat mit dem zu tun, was man gerne hineininterpretiert und mit dem, was die Wirklichkeit ist."

Flächenverbrauch auf Kosten der Bauern

Dass die Landesentwicklung mittlerweile im Wirtschaftsministerium liegt, sieht Well positiv: "Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, weil der Aiwanger ist ja selber Bauer und hoffentlich realisiert er, dass dieser Flächenverbrauch ganz massiv auf Kosten der Bauern geht, weil sie verlieren Felder und Anbaufläche."

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) zieht heute in Nürnberg Bilanz zu fünf Jahren Heimatministerium.