15.01.2019, 10:50 Uhr

Hans und seine Schneehasen

Seit Tagen ist unser Reporter Hans Häuser in Sachen Schnee in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land unterwegs. Auch in seinem Garten türmen sich die weißen Massen auf. Seine tierischen Mitbewohner freut's.