Hans Reichhart - vom JU-Chef zum Minister

Hinter der Entscheidung, als Minister Verantwortung zu übernehmen "steht die ganze Familie", sagt Hans Reichhart. Und die Familie spielt für den Juristen eine große Rolle.

Sonntags trifft sich die Familie

Er ist Vorsitzender der Jungen Union, Fraktionsführer im Kreistag, Marktgemeinderat und Staatssekretär - Politik und Familie gehören für Reichhart zusammen. Neben Ehefrau Johanna und den zwei Kindern schließt dies auch auch Vater Hans Reichhart Senior ein, der seit Jahren Bürgermeister des schwäbischen Marktes Jettingen-Scheppach ist.

Die Familie Reichhart ist dort fest verwurzelt. Als Richter arbeitete Reichhart am nicht weit entfernten Amstgericht Dillingen. Jeden Sonntag trifft man sich mit der ganzen Familie zum Essen und das soll auch mit der neuen Arbeitsstelle in München so bleiben.

Bodenständig und welterfahren

Hans Reichhart ist das, was die CSU sich wünscht: jung, bodenständig, welterfahren. Mit 13 Jahren bestieg er den Kilimandjaro, tourte mit dem Vater und ein paar Dollar in der Tasche durch die entlegensten Ecken der Erde. Doch die Heimat, die Familie, die ist in Schwaben. Hier will er als Minister auch seine Herzensprojekte vorantreiben: Den Ausbau der Bahnstrecke Augsburg-Ulm und den Wohnungsbau für Familien. Schließlich baut der zweifache Familienvater gerade selbst ein Haus.

Minister ohne Landtagsmandat

Familie heißt für Reichhart Rückhalt - und den wird er brauchen, denn sein Ministerposten in München gründet sich nicht auf ein Landtagsmandat. Er wurde direkt von Söder ins Kabinett berufen. Zwar hat Reichhart bei der Landtagswahl ein überdurchschnittliches Ergebnis geholt, doch mit Listenplatz 103 war ein Einzug bei dieser Wahl nicht möglich.