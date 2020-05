Hans-Jochen Vogel: Lob für Merkel und Appell an den Föderalismus

"Nach dem Grundgesetz ist jedes Leben schützenswert, das junge wie das alte". Hans-Jochen Vogel

Jung und alt anders behandeln

Das verbiete aber nicht, zu überlegen, ob der Schutz der Jungen anders sinnvoll sei als der der Alten. So habe es durchaus Sinn, in diesem Zusammenhang die Bewohner von Altenheimen "strenger" zu behandeln. Der 94-jährige frühere Münchner Oberbürgermeister lebt selbst mit seiner Frau in einer Senioreneinrichtung. Ihnen selbst gehe es soweit gut, als Angehörige der "analogen Welt" sei für sie das Telefon das wichtigste Kommunikationsmittel in Zeiten der Kontaktsperren.

Sorgen der Wirtschaft berechtigt

Mit Blick auf die Freiheitsbeschränkungen in der Krise plädierte Vogel, immer abzuwägen und zu diskutieren. Er verstehe die Sorgen der Wirtschaft, die Befürchtungen seien berechtigt. Deshalb sei es wichtig gewesen, einen Rettungsschirm aufzuspannen. Dem Krisenmanagement der Bundesregierung und den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Länderregierungen zollte Vogel, der selbst Bundesminister war, Respekt - aber auch seinen SPD-Parteikollegen, Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.

"Ich finde es gut, wie bisher die Demokratie in unserem Land auf die Herausforderung reagiert hat. Wenn wir uns vergleichbare Länder anschauen, sind wir bisher besser weggekommen". Hans-Jochen Vogel

Individuelle Reaktion auf die Krise

Vogel hält es auch für vernünftig, wenn die Bundesländer individuell auf die Krise reagieren. Sie könnten auch voneinander lernen. Hans-Jochen Vogel, Jahrgang 1926, war unter anderem Oberbürgermeister von München, Bundesminister in den Kabinetten Brandt und Schmidt, Regierender Bürgermeister von Berlin und SPD-Vorsitzender. Anfang 2006 zog er gemeinsam mit seiner Frau Liselotte in ein Wohnstift in München.