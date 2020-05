08.05.2020, 12:19 Uhr

Hans-Albers-Haus am Starnberger See unter Denkmalschutz

Das Haus des Schauspielers Hans Albers am Starnberger See steht ab sofort unter Denkmalschutz. Der Landtag hat eine entsprechende Petition des Kulturvereins Garatshausen bewilligt. Jetzt geht es darum, was mit dem Anwesen geschehen soll.