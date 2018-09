Hanke fordert einheitliche Standards bei Missbrauchsprävention

Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke plädiert für überdiözesane einheitliche und transparente Standards in der Missbrauchsprävention der katholischen Kirche in Deutschland. "Bei aller Betroffenheitsrhetorik: Die Opfer haben das Recht, jetzt ganz konkrete Schritte benannt zu bekommen", sagte der Bischof am Mittwoch im Bayerischen Rundfunk. Die Präventionsarbeit müsse außerdem von außen evaluiert werden. "Dieses abgeschlossene, interne Zirkeldenken" in der Kirche habe dem sexuellen Missbrauch in der Vergangenheit Vorschub geleistet.

Bischöfe bitten um Entschuldigung

Bei der Vorstellung der Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz hatten die Bischöfe am Dienstag in Fulda um Entschuldigung gebeten. Dabei bekannten sie, man habe viel zu lange geleugnet, weggeschaut und vertuscht.

Hilfe von außen zur Missbrauchsprävention

Wissenschaftler, Politiker und Opferverbände forderten unter anderem eine Debatte über kirchliche Strukturen, die den Missbrauch begünstigen können. Vor Hanke hatte der Regensburger Generalvikar Michael Fuchs eine staatlich organisierte Zertifizierungsstelle für Missbrauchsprävention als Konsequenz aus dem Skandal ins Gespräch gebracht. Diese könnte nach seinen Worten beim Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, angesiedelt werden.