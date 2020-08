Hangrutsch nach Dauerregen - Hochwasserlage weiter kritisch

Fluss Mangfall erreicht höchste Meldestufe

Allein im Landkreis Rosenheim und im angrenzenden Kreis Miesbach musste die Feuerwehr mehr als 500 Mal ausrücken. Nicht nur Straßen waren überflutet, auch Keller mussten im Raum Rosenheim ausgepumpt werden.

Am Fluss Mangfall wurde bereits am Dienstagvormittag bei Feldolling (Lkr. Rosenheim) die höchste Hochwasser-Meldestufe 4 erreicht. Zuspitzen könnte sich die Situation auch in Wasserburg am Inn. Dort könnte der Pegel in den nächsten Stunden ebenfalls die höchste Meldestufe 4 überschreiten. Die Altstadtbrücke wurde gesperrt.

Wassermassen auf Fahrbahn: A8 zeitweise gesperrt

Wegen der Wassermassen musste zeitweise unter anderem die viel befahrene Autobahn 8 zwischen Salzburg und München bei Frasdorf in beide Richtungen vollständig gesperrt werden: hier stand das Wasser hüfthoch auf der Autobahn. Die A8 konnte erst am Dienstagnachmittag wieder komplett befahren werden. Es kam zuvor über Stunden hinweg zu erheblichen Behinderungen, auch auf den Ausweich-Routen.

Zugausfälle und Streckensperrungen

Auf den Schienen kamen Reisende ebenfalls nicht mehr voran. Die Deutsche Bahn (DB) sperrte wegen des Hochwassers zwei Bahnstrecken südlich von Murnau. Reisende Richtung Oberammergau oder Garmisch-Partenkirchen mussten auf den Bus umsteigen.

In der Partnachklamm und in ihrer Umgebung in Garmisch-Partenkirchen sind mehrere kleine Erdrutsche abgegangen. Das Gelände ist am Dienstag für Besucher gesperrt worden, wie die Polizei mitteilte. Touristen sollen demnach auch die benachbarte Partnachalm meiden.

Auch die Bundesstraße 2 musste bei Murnau gesperrt werden, ein Streifenwagen der Polizei blieb dort bei einer Kontrollfahrt im Wasser stecken. Bei Beuerberg hat die Loisach Warnstufe 3 erreicht.

Erste Hochwasser-Warnstufe in Passau

Wegen der anhaltenden Regenfälle am Alpenrand waren seit Montag auch in anderen Regionen in Südbayern die Flüsse angeschwollen. Die Wasserstände waren seit Montagabend oftmals schneller und höher gestiegen als zuvor von den Behörden erwartet.

Im niederbayerischen Passau wurde am Dienstag an der Donau zwar erst die erste Warnstufe erreicht. Die Experten des Landesamtes für Umwelt schließen aber nicht aus, dass der Pegelstand dort am Mittwochmorgen im Bereich der höchsten Meldestufe 4 liegen kann.

Der Inn-Zufluss sorge in der Dreiflüssestadt für einen starken Anstieg, hieß es. In den vergangenen Tagen lag die Donau in Passau stabil unter fünf Metern, am Mittwoch wird der Pegel dann vermutlich mehr als acht Meter anzeigen. Dies ist allerdings für Passau noch keine ungewöhnlich große Flut. Die Stadt Passau hat vorsorglich einige Straßen und Parkplätze wegen des Hochwassers gesperrt.

München warnt Bewohner in Isar-nahen Gebieten

Wegen der anhaltenden Regenfälle rechnet der bayerische Hochwassernachrichtendienst (HND) bis Mittwoch mit weiteren Überschwemmungen im Freistaat - auch in München. Dort hat die Isar am Nachmittag die Drei-Meter-Marke und somit die zweite Meldestufe überschritten. Bis zum späten Abend könnte der Pegel weiter auf 3,70 Meter steigen und damit fast die Meldestufe 3 erreichen.

Die Landeshauptstadt forderte die Bürger in den angrenzenden Stadtteilen Giesing, Au und Thalkirchen deshalb auf, sich auf Überschwemmungen vorzubereiten. Keller sollten kontrolliert und gegebenenfalls geräumt werden, Heizöltanks sollten gesichert werden. Befürchtet wird in München ein Ansteigen des Grundwasserpegels, der vor allem in Kellern und Tiefgaragen nahe der Isar zu Wassereintritten führen kann.

Dauerregen soll zum Mittwoch nachlassen

Schuld am Dauerregen in Südbayern ist Tiefdruckgebiet "Farideh". Dieses Tief verlagere sich derzeit von der nördlichen Adria Richtung Balkan und Schwarzes Meer, so BR-Meteorologe Christian Lorenz. Für Bayern bedeutet das, dass es am Dienstag noch im Allgäu, entlang der oberbayerischen Alpen, im Berchtesgadener Land und im südlichen Niederbayern weiter regnen wird, bis auch hier die Wolken am Abend und zur Nacht immer weniger werden. Am meisten dürfte noch im Berchtesgadener Land mit 10 bis maximal 15 Litern runterkommen.

Das Hochdruckgebiet "Detlef" sorgt ab Mittwoch bayernweit für eine Besserung der Wetterlage, so BR-Meteorologe Christian Lorenz. Der Donnerstag wird mit Temperaturen bis zu 30 Grad sommerlich, am Freitag kehrt der Hochsommer mit über 30 Grad zurück - und so soll es auch am Wochenende bleiben.