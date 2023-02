Hangrutsch in Pfronten – Gemeinde und Eigentümer streiten weiter

Karl Heinz Jakob steht in seinem Garten. Selbst unter dem Schnee ist die Schneise, über die der Hang nach unten gerutscht ist, gut zu erkennen. Direkt an der Abbruchkante steht inzwischen eine meterhohe Spritzbetonwand, die das Haus stabilisieren soll. Seit die Wand fertiggestellt ist, dürfen Christine und Karl Heinz Jakob wieder zurück in ihr Haus. "Wir sind froh, dass wir wieder zurück sein können. Wir mussten ja Hals über Kopf raus, alles stehen lassen. Man ist einfach daheim", meint Jakob erleichtert.

Mieterin: "Auf einmal war der Hang weg"

Am Morgen des 3. Oktobers 2022 gerät der Hang am Haus der Jakobs in Pfronten plötzlich ins Rutschen. Eine rund 10 mal 25 Meter große Fläche löst sich, gleitet lautlos den Hang hinunter und reißt dabei Bäume und Sträucher mit sich. Mieterin Sandra Beyer bemerkt den Rutsch damals zuerst: "Auf einmal war der ganze Hang weg! Ich konnte es nicht begreifen."

Haus hat sich abgesenkt

Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf hatte nach dem Hangrutsch ein sofortiges Betretungsverbot für das Haus ausgesprochen. Seitdem wird der Hang auf mögliche Bewegungen hin beobachtet. Auch jetzt kontrolliert ein von der Gemeinde beauftragter Vermessungsingenieur noch zweimal pro Woche mehrere im Hang angebrachte Messpunkte.

Diese Kontrollen brachten nun den nächsten erneuten Schock für die Jakobs: Durch die massiven Bohrungen beim Anbringen der Spritzbetonwand hat sich der Untergrund wieder bewegt. Das Haus hat sich gesenkt. Auch Bürgermeister Alfons Haf kennt die Daten: "In drei Wochen sind es jetzt sieben Millimeter. Das heißt, wir müssen weiter beobachten. Und es wäre dringend notwendig, dass man den Hang jetzt auch sichert."

Eigentümer macht frühere Kanalarbeiten verantwortlich

Doch genau da beginnt der Streit: Weil noch immer unklar ist, warum sich die Erde gelöst hat, wollen weder Karl Heinz Jakob noch die Gemeinde die Kosten für die Hangsicherung übernehmen.

Jakob vermutet, dass sich der Hang durch fehlerhafte Kanalarbeiten nach und nach aufgeweicht hat. Ihm ist wichtig zu betonen, dass es in der Nacht des Hangrutsches keinen Starkregen gegeben hatte. "Nicht bei uns! Bei uns hier hat es einfach ganz normal geregnet", so Jakob zum BR.

Gemeinde hatte Kanalarbeiten in Auftrag gegeben

Vielmehr sprächen seiner Meinung nach alle Fakten dafür, dass die Ursache bei Baumaßnahmen zu suchen sei: 2019/2020 hatte die Gemeinde die Kanalisation in der Straße oberhalb des Hauses neu anlegen lassen. Dabei wurde unter anderem ein zuvor offener Bachlauf in ein Rohr unter der Erde verlegt. "Nach dieser Baumaßnahme hat sich das ganze Grundstück in dramatischer Form eingenässt", so Jakob. Letztlich sei der Boden einfach "davongeschwommen".