"Hangar 007" - Stotterstart für das neue Kultur-Zelt in Landshut

Es ist eine der größten Kulturveranstaltungen in Bayern seit Beginn der Corona-Pandemie: Kabarett am "Hangar 007", in einem riesigen Kulturzelt am Flugplatz Ellermühle bei Landshut. 20 hochkarätige Künstler gastieren bis Mitte August unter hohen Sicherheitsvorkehrungen.

Wenige Besucher beim Auftritt von Lisa Fitz

Bislang kommen viel weniger Besucher als erwartet. Doch wie funktionieren größere Kulturveranstaltungen im Zelt unter Corona-Bedingungen? Der Aufwand ist gigantisch: Knapp 2.000 Plätze fasst das riesige Zelt zwischen Maisfeld und Rollfeld am Flughafen Ellermühle bei Landshut - theoretisch. Hinein dürfen unter Corona-Bedingungen maximal 500.

Das Zelt ist nach drei Seiten offen

Das Zelt ist nach drei Seiten hin offen und bestens durchlüftet, die Auflagen sind hoch. Veranstalter Franz Widmann: "Man sieht es an den Stühlen, wir haben einen Abstand von 1,50 Meter - nach links, nach rechts, nach vorn und hinten. Die Leute brauchen wirklich keine Angst haben."