Hanfmix statt Mais für Biogasanlagen: Förderung soll kommen

Gerade in Niederbayern wird vielerorts Mais für Biogasanlagen angebaut. Jetzt könnte es eine Alternative geben: Den sogenannten "Veitshöchheimer Hanfmix", eine Blühmischung, die Hanfpflanzen ohne THC – also ohne berauschende Wirkung - enthält. In Franken ist der Mix bereits durch Pilotprojekte verbreitet, seit einem Jahr gibt es ihn nun auch auf einem Feld in Hinterschmiding im Bayerischen Wald.

Blühwiesen entwickeln sich gut im Bayerischen Wald

Der erste Schnitt und die Blüte im zweiten Jahr zeigen: Auch in Niederbayern entwickelt sich die Kultur gut. In der Energiebilanz können die Blühwiesen aber nicht mit Mais mithalten. Sie liefern nur etwa 50 bis 65 Prozent von dessen Energiemenge. Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat daher am Montag bei einem Ortstermin verkündet: Ab 2023 sollen Wildpflanzenmischungen wie der "Veitshöchheimer Hanfmix" speziell gefördert werden. Das Defizit, das die Landwirte haben, will die Politik ausgleichen. Wie hoch die Zahlungen pro Hektar sein werden, sagte Kaniber nicht.

Vorteil der Blühmischung: Sie verhindert Erosion

Die Wiese in Hinterschmiding im Landkreis Freyung-Grafenau ist die erste in Südbayern. Kaniber hofft, dass sich durch die Förderung viele Landwirte anschließen und sich trauen, auf Wildpflanzen zu setzen - gerade in Hanglagen. Denn ein großer Vorteil der Blühmischung ist, dass die Pflanzen weit in den Boden hinein wurzeln, Humus bilden und damit Erosion verhindern.

💡 Was ist der "Veitshöchheimer Hanfmix":