Hanfmix statt Mais – Alternative in der Biogasgewinnung

Artenreiche Blühwiesen statt Mais zur Energiegewinnung in der Biogasanlage – darauf setzt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau mit einer selbst entwickelten Biogasmischung. Der "Veitshöchheimer Hanfmix", der aus 30 verschiedenen Wild- und Kulturpflanzenarten besteht, soll den CO2-Ausstoß reduzieren und die Biodiversität in der Landschaft fördern. Auf einem Feld bei Großwenkheim im Landkreis Bad Kissingen wächst und blüht die Veitshöchheimer Mischung bereits im fünften Jahr.

Erntezeit auf den unterfränkischen Hanffeldern

Die Ernte hat begonnen. In den nächsten Tagen werden die bis zu zwei Meter hohen Pflanzen hier auf einer Fläche von etwa 37 Hektar abgemäht und in die nahegelegene Biogasanlage von Großbardorf im Landkreis Rhön-Grabfeld transportiert. Bei einem Ortstermin in Großwenkheim informierten Experten der Landesanstalt am Donnerstag über die bisherigen Erfahrungen mit dem nachwachsenden Rohstoff.

Schlechtere Energiebilanz, bessere Ökobilanz

In der Energiebilanz können die Blühwiesen demnach nicht mit dem Mais mithalten. Sie liefern – abhängig von der Bodenqualität – nur etwa 50 bis 65 Prozent von dessen Energiemenge. Aus ökologischer Sicht liegen die Pflanzenmischungen aber deutlich vorn – schon allein weil dabei nicht gedüngt oder mit Pestiziden gearbeitet wird. Nach einmaligem Säen kann mindestens fünf Jahre lang geerntet werden. Weitere Arbeitsschritte entfallen. Die Blühwiesen bieten zudem Nahrung und ein Refugium für über 30 Vogel- und 300 Insektenarten. Weil nur einmal im Jahr gemäht wird, sind außerdem die Wiesenbewohner weitgehend ungestört.

Grundwasser- und Erosionsschutz

Die Blühmischung soll auch nachhaltig zur Reduzierung der Nitratwerte im Boden und damit zum Grundwasserschutz beitragen und den Boden vor Erosion schützen. Das Blühwiesenprojekt wird seit 2020 über das bayerische Kulturlandschaftsprogramm (KuLaP) gefördert. Wegen des niedrigeren Deckungsbeitrags der Wildpflanzenmischung gegenüber dem Biogasmais würde sich der Bayerische Bauernverband allerdings über weitere Fördermittel freuen.

Bundespreis für Projekt in Rhön-Grabfeld

Im Landkreis Rhön-Grabfeld wachsen die wertvollen Blühmischungen mittlerweile auf einer Fläche von insgesamt etwa 200 Hektar. Das Projekt "Biogas Blühfelder Rhön-Grabfeld" wurde kürzlich vom Bundeslandwirtschaftsministerium im Wettbewerb "Land.Vielfalt.Leben" mit einem Bundespreis ausgezeichnet.