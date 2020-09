Hanfernte in Niederbayern: Lebensmittel statt Kiffertraum

Zwei junge Landwirte bauen mitten in Niederbayern, im Landkreis Dingolfing-Landau, großflächig Hanf an. Rauschmittel gibt es dort allerdings nicht. Daniel Baumann und Markus Kneissl wollen den Hanf als Lebensmittel wieder hoffähig machen. In der Medizin spielt Hanf ohnehin schon eine immer wichtigere Rolle. Vielleicht kommt er künftig auch öfter auf den Teller. Jetzt sind die Pflanzen auf den niederbayerischen Cannabisfeldern reif, es kann geerntet werde.

40 Hektar Hanf im Isartal

Ein riesiger leuchtend gelber Mähdrescher frisst sich durch die meterhohen sattgrünen Cannabispflanzen im niederbayerischen Isartal. Was aussieht wie ein Traum für Kiffer ist in Wirklichkeit Nahrungsmittelproduktion. "Die Zeit ist reif für neue Lebensmittel", sagen die beiden Agraringenieure und Hanfpioniere Baumann und Kneissl. Mit einer Anbaufläche von rund 40 Hektar dürften sie zu den größten Cannabis-Anbauern in Deutschland zählen.

Nutzhanf-Anbau völlig legal

Hanf ist vielfältig verwertbar: Aus den Fasern kann man Seile machen, aus den Samen Speiseöl und Lebensmittel, aus den Blättern ätherische Öle und Tees. Der Anbau ist völlig legal. Denn es handelt sich um Nutzhanf. "Das sind speziell gezüchtete, zertifizierte Sorten mit wenig THC-Gehalt, also völlig legal und unbedenklich", sagt Markus Kneissl. Der Anbau und die Ernte sind dennoch unter strenger staatlicher Kontrolle.