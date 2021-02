Hanf: Immer wieder Ärger um CBD-haltige Produkte

Drogenfahnder sind Hanfprodukte ein Dorn im Auge, denn bekanntlich liefert Cannabis auch das berauschende und somit verbotene Endprodukt Marihuana. Immer wieder bekommen Hanfläden Besuch von Polizei und Staatsanwaltschaft. So wie vor wenigen Tagen in Ingolstadt und Landshut. Da haben die Ermittler kiloweise Hanfblütentee sichergestellt.

Immer wieder Razzien in Hanfläden

Wenzel Cerveny betreibt mehrere Hanfläden, auch er hat schon mehr als eine Razzia hinter sich. Ob CBD-Öle oder Hanfblütentee, eine größere Mange davon hat die Polizei mitgenommen, die bayerische Justiz bereitet ein Strafverfahren gegen ihn vor. Dabei haben Produkte aus Cannabidiol – kurz CBD – gar keine berauschende Wirkung und sind auch keine Drogen. Das hat im vergangenen Herbst der Europäische Gerichtshof festgestellt. Zertifizierter Nutzhanf darf angebaut werden, der Gehalt an berauschendem Tetrahydrocannabinol, kurz THC darf in den Endprodukten einen bestimmten Grenzwert nicht übersteigen. Nur Produkte aus diesem legalen Nutzhanf gibt es in seinen Läden zu kaufen, sagt Wenzel Cerveny:

"Wir arbeiten ausschließlich mit EU-zertifizierten Sorten, also Sorten, die im EU-Sorten-Katalog vorkommen, wo der THC-Gehalt unter 0.2 Prozent ist." Wenzel Cerveny

Hanfladen-Betreiber sehen sich im Recht

Die Münchner Staatsanwaltschaft hat bei Razzien sichergestellte CBD-Produkte untersuchen lassen. Die wiesen teilweise 0,3 Prozent THC auf, statt der maximal erlaubten 0,2 Prozent. Also ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz? Da könnte eine Entscheidung der EU-Kommission vom vergangenen Herbst eine Rolle spielen: Denn der Grenzwert für THC soll von 0,2 auf 0,3 Prozent erhöht werden.

Auch sonst beruft sich Wenzel Cerveny auf Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs: "Die EU hat festgestellt, dass innerhalb Europas der freie Handelsverkehr Vorrang hat für alle in der EU zugelassenen Produkte." Und dazu gehöre eben nun mal auch der Hanf, innerhalb Europas werden 52 zugelassene EU-Sorten angebaut, so Wenzel Cerveny: "Der darf legal innerhalb Europas vertrieben werden. Denn die EU hat sich schon bei der Gesetzgebung damals Gedanken über die Gesundheit gemacht und hat schon damals auch erklärt, dass hier der Gesundheitsschutz gewährleistet ist."

Stellungnahme des Bayerischen Justizministeriums

Geht in den Hanfläden also alles mit rechten Mitteln zu und die Verfolgung durch die Staatsanwaltschaften sind reine Schikane? Auf Anfrage teilt das bayerische Justizministerium schriftlich mit:

"CBD- und andere Cannabisprodukte – auch solche mit einem THC-Gehalt von maximal 0,2 Prozent – sind nicht ohne Weiteres 'legal'. Soweit dies behauptet wird, liegt dem ein Missverständnis einer Ausnahmeregelung für Nutzhanf im Betäubungsmittelgesetz zugrunde. Denn für das Eingreifen dieser Ausnahmevorschrift genügt es nicht, dass der THC-Gehalt unter 0,2 Prozent liegt. Hinzu kommen muss eine ausschließlich gewerbliche oder wissenschaftliche Verwendung, die einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließt." Stellungnahme Bayerisches Justizministerium

Dies sei durch obergerichtliche Rechtsprechung mehrfach klargestellt worden, heißt es in der Antwort.

Widerspruch zwischen EU-weitem und bundesdeutschem Recht

Für die Strafverfolger ist es egal, wieviel THC in den Nutzhanfprodukten enthalten ist, für sie ist entscheidend, dass überhaupt THC drin sein kann. Das Cannabidiol sei dabei gar nicht von Bedeutung. Denn der Stoff CBD selbst werde in den Anlagen zum Betäubungsmittelgesetz gar nicht genannt und sei damit auch nach deutschem Recht kein Betäubungsmittel. Betäubungsmittel könnten CBD-Produkte nur sein, wenn sie neben dem Stoff CBD noch andere in den Anlagen genannte Stoffe, wie zum Beispiel den psychoaktiven Wirkstoff THC enthalten, so das Bayerische Justizministerium in seiner Antwort.

Zusammengefasst heißt das: Der Europäische Gerichtshof sagt, dass CBD-Produkte mit einem Anteil des berauschenden THC von maximal 0,3 Prozent keine Drogen sind, die deutsche Justiz wiederum sagt: Es darf überhaupt kein THC in den Produkten sein, egal wie gering der Anteil ist. Und: CBD-Produkte, die THC enthalten, dürfen nur für gewerbliche oder wissenschaftliche Zwecke abgeben werden. Sie dürften also nicht zum Beispiel an Genießer von Hanfblütentee verkauft werden.

Nächster Gerichtstermin im März

In Deutschland sind Anbieter von CBD-Produkten bereits zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Wenzel Cerveny sieht das EU-Recht jedoch auf seiner Seite, Formulierungen in den deutschen Gesetzestexten müssten angepasst werden.

Es seien schon mehrere Hanfladen-Betreiber verurteilt worden mit leichten Bewährungsstrafen, berichtet Cerveny. Doch sie alle seien in Berufung gegangen und hätten am 24. März ihren nächsten Gerichtstermin in Leipzig:

"Da hoffen wir, das alles zu klären." Wenzel Cerveny

Der Kampf der Hanfläden-Betreiber um ihre Produkte, die laut Europäischem Gerichtshof ungeeignet sind, Rauschzustände hervorzurufen, dürfte noch über einige Etappen führen. Denn es gibt noch viele andere offene Fragen, bei denen auch das Arzneimittelrecht und das Lebensmittelrecht von Bedeutung sind.