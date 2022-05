Handyvideo: Wollte ein Wolf bei Lindau Schafe reißen?

Mit seiner achtjährigen Tochter sei er auf dem privaten Hof der Familie unterwegs Richtung Wald und zur Schafweide gewesen, erzählt Manuel Fritz. Dort sei alles recht offen zugänglich. Plötzlich habe er etwas entdeckt. Kurz habe er sich noch gefragt, was da bei den Tieren im Gehege herumläuft – "und dann haben wir das gleich gecheckt, dass das kein Schaf ist."

Ein Wolf – keine Zweifel bei Manuel Fritz

Manuel Fritz sagt, er habe daraufhin die Familie zusammengerufen. "Ich dachte: Spinn ich? Das glaubt mir ja kein Mensch." Sein Vater sei ebenfalls dazu gekommen, selbst ein Jäger. Der könne leicht erkennen, dass das kein Fuchs gewesen sein kann, sagt der 31-Jährige. Manuel Fritz ist überzeugt: "Klar, war das ein Wolf."

Schafzaun kein Hindernis für Wölfe

Das Tier war laut Fritz schon innerhalb des Schafgeheges. Die Felder sind umrandet mit Pfählen. Damit die Schafe im Gehege bleiben sind Drähte dazwischen gespannt, durch die Strom fließt. Das alles sei nicht mal einen Meter hoch, sagt Manuel Fritz: "Das ist kein Wolfsschutzzaun." Der Wolf könne da leicht drüber hüpfen. Einige Minuten ist das Tier laut Fritz am Zaun entlang geschlichen. Zugetragen hat sich das am frühen Abend des 26. April.

Derzeit gibt es noch keine Bestätigung vom zuständigen Landesamt für Umwelt (LfU) zu dem Verdacht, dass es es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat. Zuerst über die Sichtung berichtet hatte die "Allgäuer Zeitung".

Fotofalle im Oberallgäu fängt Wolf ein

Manuel Fritz jedenfalls sagt, nachdem er selbst dann laut gerufen habe, sei der Wolf erschrocken und in den Wald zurückgerannt. Der liegt direkt an der Grenze zu Österreich. In der Region Vorarlberg und im Allgäu sind in den vergangenen Jahren immer wieder Wölfe gesichtet worden.

Zuletzt wurde im April bekannt, dass eine eine Fotofalle im Oberallgäu zugeschnappt und einen Wolf geknippst hat. Die Aufnahme der Wildkamera aus dem November 2021 zeigte eindeutig einen Wolf, wie die LfU-Fachstelle "Große Beutegreifer" in Augsburg damals bestätigte. Um welchen Wolf es sich handelt, blieb aber unklar.