Handyvideo aus Bergen zeigt zweifelsfrei einen Wolf

Im östlichen bayerischen Alpenraum wurden in den vergangenen Tagen erneut mehrere Nutztiere gerissen. So wurde ein Stück Rotwild in einem Wildgehege sowie zwei Ziegen auf einer Wiese im Landkreis Traunstein tot aufgefunden. Im Landkreis Berchtesgadener Land wurden auf einer Weide zwei tote und zwei schwer verletzte Schafe entdeckt. Das teilt das Bayerische Landesamt für Umwelt mit.

Ist ein und derselbe Wolf für die Risse verantwortlich?

Es besteht ein räumlicher und zeitlicher Zusammenhang zu den Rissen von Schafen und Ziegen in der Gegend. Alle Nachweise werden vom Landesamt für Umwelt gewissenhaft aufgenommen, so der Sprecher auf BR-Anfrage. Außerdem würden sie von einer Expertenkommission bewertet.

Von den Rissen seien Proben für eine genetische Analyse genommen worden, unter anderem um festzustellen, ob dafür ein und derselbe Wolf verantwortlich ist. Diese Proben würden derzeit ausgewertet, so der Sprecher weiter. Mit einem Ergebnis sei noch vor Weihnachten zu rechnen.

Bauernverband fordert rasches Handeln

"Der Verdacht besteht, dass sich dieser Wolf bereits auf Nutz- und Haustiere spezialisiert hat und sich immer näher an menschliche Behausungen wagt", teilte der Bayerische Bauernverband mit. Damit man umgehend und rechtssicher reagieren könne, benötigten die Weidetierhalter eine schnelle Probenentnahme und Analyse der Genetik zur Identifizierung. Deshalb müsse auch der "Aktionsplan Wolf" aus dem Jahr 2018 aktualisiert werden, so der Bauernverband.

"Jeder Tierhalter in dieser Region hat Sorge und Ängste, seine Tiere morgens verletzt oder gar getötet aufzufinden. Wir brauchen jetzt endlich eine schnelle Überführung der verursachenden Tiere mittels DNA und daraus folgend entsprechende Maßnahmen bis hin zur rechtssicheren Entnahme der Problemwölfe, ansonsten hat die Weidewirtschaft in Bayern keine Zukunft", teilte Ralf Huber vom Bauernverband mit.

LfU: Tierhalter in der Region sollen Nutztiere "wolfssicher" unterbringen

Auch das Landesamt für Umwelt nehme die Sorgen der Tierhalter und der Bevölkerung vor Ort ernst, heißt es in der Mitteilung. Das LfU bittet deshalb alle Nutztierhalter in der Region, ihre Tiere wolfssicher unterzubringen, etwa durch Einstallung oder Zäunung.