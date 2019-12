Handyschmuggel in JVA: Weiterer Würzburger steht vor Gericht

Mehrere Beteiligte standen schon vor Gericht, weil sie am Handyschmuggel in der Würzburger JVA beteiligt waren. Nun muss sich ein Schönheitschirurg aus Würzburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, als Häftling im Gefängnis einen Vollzugsbeamten bestochen zu haben. Dieser hätte ihm ein Handy, ein Tablet und eine SIM-Karte in das Gebäude schmuggeln sollen.

Angeklagter bereits zu fünf Jahren Haft verurteilt

Der Angeklagte ist im November 2017 wegen Betrugs und Insolvenzverschleppung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der Vollzugsbeamte musste sich bereits im September verantworten. Nach einem Geständnis verurteilte ihn das Gericht zu viereinhalb Jahren Haft.

Anfang Oktober sprach das Gericht außerdem zwei Häftlinge und einen Helfer schuldig, weil sie an Handyhandel und Bestechung mitgewirkt hatten. Ebenfalls im Oktober standen ein weiterer Häftling und seine Ehefrau vor Gericht: Sie hatten zugegeben, einen Justizbeamten mit Geld und Drogen bezahlt zu haben, damit er Handys ins Gefängnis schleust.