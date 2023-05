Handys sollen Obdachlosen mehr Teilhabe ermöglichen

Jeden letzten Freitag im Monat wartet Christian Hierold von der Caritas Regensburg auf freiwillige Handyspender. Die Mobiltelefone sammelt er für seine Klienten - für Obdachlose Regensburger, die kein Handy haben.

Zum Artikel: "Wie Jugendliche vor Obdachlosigkeit bewahrt werden sollen

Aktion für mehr gesellschaftliche Teilhabe

Die Aktion unter dem Namen "SecondHandy" will Obdachlosen die Möglichkeit zur sozialen Teilhabe bieten. Wichtig bei der Abgabe ist, dass die Handys persönlich vorbeigebracht werden. Die Smartphones dürfen gebraucht sein. Aber sie sollten immer noch funktionieren. Das Alter spielt keine Rolle. Dann werden die Handys erstmal von Projektleiter Christian Hierold überprüft, ob alle Daten gelöscht sind und die Geräte bereit für eine neue Nutzung sind. Erst nach dem Check findet das Handy einen neuen Besitzer.

Große Bereitschaft aus Bevölkerung

Und die Bereitschaft aus der Bevölkerung ist groß: Innerhalb einer Stunde waren fünf Spender da, acht Handys wurden abgegeben. Für viele Spender ist es wichtig, dass die Handys nicht den Weg in den Müll finden, sondern zu neuen Besitzern. Und auch Christian Hierold zieht ein positives Fazit:

"Ich bin sehr zufrieden. Ich denke, meine Klienten wird es auf jeden Fall freuen und es sind definitiv mehr als die Hälfe brauchbar." Christian Hierold, Projektleiter bei der Caritas Regensburg

Mit Smartphone Kontakt zur Familie halten

Christian Hierold übergibt die Handys dann seinen Klienten. Die Obdachlosen suchen Rat und manchmal auch ganz konkrete Dinge zum Leben bei ihm - zum Beispiel Smartphones. So auch Benni Saar: Er ist seit 2019 auf der Straße und im Moment hat er eine Bleibe in einer Regensburger Obdachlosenunterkunft. Er war länger ohne Smartphone unterwegs und ist deswegen besonders glücklich über die Handyspende, denn nur so kann er unter anderem auch Ämter erreichen. Doch das ist nicht der einzige Grund:

"Und dass ich endlich wieder meine Familie anrufen kann, weil ich hab meine Familie vermisst. Und es ist das Schlimmste, wenn du deine Familie vermisst und keinen Kontakt zu denen hast." Benni Saar, Empfänger der Handyspende

Obdachlose müssen laufende Kosten selbst tragen

Um die Sim Karte und die laufenden Kosten müssen sich die Obdachlosen selbst kümmern. Auch für die restlichen gesammelten Handys gibt es schon Abnehmer. Eine einfache Möglichkeit, um so auch den Menschen ohne Obdach wieder mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.