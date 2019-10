Handys an Schulen: Das sagt der Kinderpsychologe

Im Interview mit BR24 bewertet der Münchner Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Reinhold Wehner das Verbot, Handys an Schulen für private Zwecke zu benutzen.

Herr Wehner, an bayerischen Schulen ist die private Nutzung von Handys verboten, ist das noch zeitgemäß?

Ja und Nein. Auf der einen Seite ist es so, dass die ungeregelte Handynutzung an Schulen schon dazu führt, dass die Lernleistung signifikant abfällt. Andererseits ist das Handy aus dem Leben von Erwachsenen und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken und deshalb sollte sich natürlich auch die Schule damit beschäftigen. Wie kann ich ein Handy sinnvoll einsetzen – beim Lernen, beim Arbeiten und beim Studieren.

Welche Gefahren gibt es abgesehen von der abfallenden Lernleistung noch?

Natürlich gibt es grundsätzliche Gefahren durch die Sozialen Medien, beispielsweise Mobbing. Angenommen die freie Handynutzung ist an den Schulen gegeben, werden diese Gefahren verstärkt, da Ereignisse in der Klasse und auf dem Pausenhof direkten Einfluss haben. Außerdem entsteht ein gewisser Druck, das Handy auch zu benutzen, da es ja schon erlaubt ist. Das ist aus meiner Sicht schon kritisch zu sehen.

Trotz eines Verbots halten sich natürlich nicht alle Schüler daran. Wie kann man Schülern beibringen, mit den Gefahren umzugehen?

An vielen Schulen wird versucht, mit dem Handy zu arbeiten. Neben unterrichtsbezogenen Ansätzen werden die Funktionsweisen von Apps und die Verstärkermechanismen hinterfragt. Was hält mich am Handy, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr dran sitzen will? In dem Sinne fände ich es sehr wichtig, wenn Schüler ihre Handys mitnehmen und sich mit ihnen beschäftigen könnten. Das wäre ein wichtiger Punkt, den die Schule leisten könnte.

In bayerischen Modellprojekten werden verschiedene Ansätze getestet. Beispielsweise experimentiert man mit handyfreien Zonen, bestimmten Zeiten oder Vorgaben zum Alter. Was halten Sie für sinnvoll?

Ich fände eine tagesbezogene Regelung sinnvoll, sprich: Es gibt Tage, an denen Schüler ihre Handys mitbringen dürfen und Tage, an denen das nicht erlaubt ist.