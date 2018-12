Handyladen in Ebelsbach zum achten Mal Ziel von Einbrechern

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich Unbekannte zwischen Mitternacht und 8.00 Uhr morgens Zutritt zu dem Geschäft, so die Polizei. Die Täter gelangen über die Gebäuderückseite in den Laden in der Bahnhofstraße. Die Diebe nahmen ausschließlich Smartphones mit.

Polizei Schweinfurt bittet Bevölkerung um Mithilfe

Nach ersten Polizeierkenntnissen entwendeten die Unbekannten ihr gesamtes Einbruchswerkzeug kurz zuvor in derselben Nacht in einer Feldscheune in der Maingasse. Nach dem Einbruch im Handyladen ließen sie dieses dort zurück. Nun hofft die Kriminalpolizei Schweinfurt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 09721/2021731.