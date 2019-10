Handy-Zonen: Fürther Gymnasium nimmt an Modellversuch teil

Seit einem Jahr gibt es neue Regeln zum Handygebrauch am Helene-Lange-Gymnasium. Die Fürther nehmen an einem bayernweiten Schulversuch des Kultusministeriums teil, bei dem die einzelnen Schulen selbst neue Regeln erarbeiten, um das nicht mehr zeitgemäße Handyverbot an Schulen abzulösen.

Drei Zonen – farblich gekennzeichnet

Das Fürther Modell sieht drei Zonen vor – die Handyzone, die Selbstverantwortliche Zone und die Tabuzone. Im Schulhaus sind die Bereiche farblich gekennzeichnet. In der Schulmensa und auf dem Altbau-Pausenhof etwa in Orange für Tabu, Übergangsbereiche sind blau wie etwa Teile der Pausenhalle. Die Handyzone ist dann grün gekennzeichnet, in der übrigen Pausenhalle und etwa die Aufenthaltsräume der Oberstufe. Mit der Drei-Zonen-Regel gehen die Fürther bewusst einen speziellen Weg, dem bisher nicht viele Schulen folgen. Gerade die selbstverantwortliche Zone ist gewöhnungsbedürftig, weiß die Projektbetreuerin Isabelle Jung. "Das bewegen in die Handyzone ist der schwierige Teil. Das war allen Beteiligten klar," so Jung und weiter: "Gerade der Lernprozess, zu überlegen, brauche ich das Handy nur kurz oder länger. Dieser Lernschritt war uns einfach wichtig, und es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut."

Schüler, Lehrer, Eltern – alle halfen mit

Diese Regeln haben die Schüler in mehreren Workshops und Befragungen mitentwickeln können. Und haben sich auch rege daran beteiligt. Was den Schülern wichtig war: Es gibt keine Altersabstufungen. Und für alle die gleichen Regeln. Klare Verbote gibt es auch weiterhin – Gewaltvideos, Pornografie – natürlich verboten. Auch im Unterricht sind Handys tabu. Flugmodus an, Ton aus, damit da keine Störungen kommen. Das Filmen oder Fotografieren von anderen – verboten. Sogar das bloße Antäuschen. Und auch das Musikhören ist nur in bestimmten Bereichen und ausschließlich mit Kopfhörern gestattet. Handy-Spiele sind in allen Zonen verboten. Der Schulleiter Martin Pfeifenberger steht hinter dem Modell.

"Wenn ich jetzt Schülerinnen oder Schüler darauf anspreche und sage, jetzt muss das Ding weg, dann entschuldigen sich die Schülerinnen und Schüler quasi dafür, vorher musste man in irgendwelche Diskussionen gehen. Wenn ich sag, das ist euer Konzept, und euer Konzept wollen wir durchziehen, dann ist da eine große Akzeptanz bei den Schülerinnen und Schülern." Martin Pfeifenberger, Schulleiter Helene-Lange-Gymnasium Fürth

Noch immer kassieren Lehrer Handys ein

Noch immer gibt es Regelverstöße. Werden Handys von Lehrern einkassiert. Aber die Schüler gehen zum Teil bewusster und reflektierter mit dem Smartphone um. Das Konzept ist noch nicht perfekt, aber besser als das strikte Verbot. Da sind sich hier am Helene-Lange-Gymnasium sicher. Und sie wollen weiter an den Feinheiten arbeiten, wie etwa in bestimmten Bereichen die entsprechenden Zonen verschieben oder ändern.

Noch unklar, welches Modell sich bayernweit durchsetzt

Ob das Fürther Modell dann für ganz Bayern gelten wird, ist noch vollkommen offen. Das Kultusministerium sammelt die Ergebnisse aller 135 Modellschulen in Bayern und versucht, nachdem aktuellen Schuljahr eine bayernweite Regelung zu finden.