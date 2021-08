Aufreger-Video aus Franken wohl ein Fall mit Vorgeschichte

Etwa fünf Einheimischer verfolgen eine dunkelhäutige Frau und ihre beiden Kinder, beleidigen sie, einer aus der Gruppe will auf auf die Mutter losgehen, wird aber noch zurückgehalten. Seit gestern sorgt ein etwa zweiminütiges Handyvideo zu dem Fall aus dem Landkreis Nürnberger Land für Aufregung und heftige Diskussionen auf den sozialen Plattformen. Vorausgegangen ist dem Fall offenbar eine juristische Auseinandersetzung. Am Amtsgericht in Hersbruck sei zu der Sache ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung anhängig, sagte ein Nürnberger Justizsprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Vermieterin laut Ermittlungen gewaltsam angegangen

Angeklagt ist dabei die 25 Jahre alte Frau, die das Video gepostet hat. Die Staatsanwaltschaft legt der 25-Jährigen demnach zur Last, vor einem Jahr ihre Vermieterin angegangen zu haben. Die Angeklagte soll der Frau unter anderem ins Gesicht geschlagen und ihr in den Arm gebissen haben. Als die Vermieterin zu Boden ging, folgten den Ermittlungen zufolge Schläge und Tritte gegen Kopf, Rücken und die Schultern. Außerdem soll die Angeklagte gedroht haben, die Geschädigte und deren Familie umzubringen. Die Vermieterin habe bei dem Angriff Prellungen und eine Gehirnerschütterung davongetragen.

Kündigung als mögliches Motiv

Als mögliches Motiv der Angeklagten nannte der Sprecher eine Kündigung wegen Mietrückständen. Bei einem ersten Verhandlungstermin im März 2021 in Hersbruck sei ein Gutachten zur weiteren Spurenabklärung in Auftrag gegeben worden, so der Gerichtssprecher. Am 6. Oktober soll der Prozess fortgesetzt werden.

Verfolgung auf der Straße

Zu dem Vorfall, den das im Internet kursierende Video zeigt, kam es offenbar nach der Auseinandersetzung. In der zweiminütigen Filmsequenz, die eine dunkelhäutige Frau aufgenommen hat, ist zu sehen, wie sie und ihre beiden Kinder in einem Wohngebiet von etwa fünf Einheimischen verfolgt werden. Die Einwohner beschimpfen sie und wirken hochaggressiv. Ein Mann versucht, auf die filmende Frau loszugehen, wird aber noch zurückgehalten.

Video sorgt für Aufsehen

Seitens der Polizei heißt es, das Social-Media-Team des Polizeipräsidiums Mittelfranken hätten gestern zahlreiche Hinweise von Usern auf das beleidigende Video erreicht. Nach eigenen Angaben nahmen die Beamten umgehend die Ermittlungen auf. "Dabei konnte das Video zeitnah einem Vorfall aus dem Jahr 2020 im Landkreis Nürnberger Land zugeordnet werden. Eine aktuelle Gefährdungssituation für die im Video zu sehende Frau und deren Kinder konnte somit ausgeschlossen werden", so die Polizei. Das Video sei zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weitergeleitet worden.