Handy verloren: Feuerwehr rettet Mann von Brückenpfeiler

Es war vermutlich nur ein kurzer Moment der Unachtsamkeit - aber das Handy des Mannes war schon sechs Meter in die Tiefe gestürzt und am Betonsteg der Reichenbachbrücke liegen geblieben. Weil er sein Telefon unbedingt wieder haben wollte, ließ sich der Mann an einem Seil hinab, das in der Nähe an einem Rettungsring befestigt war.

Seil reißt plötzlich

Doch zwei Meter über seinem Ziel, riss das Seil und der 20-Jährige stürzte auf den Betonboden. Er blieb aber unverletzt. Sein Problem: Das Handy war kaputt und hinaufklettern konnte er auch nicht mehr.

Feuerwehr rettet ihn

Ein Passant hörte seine Hilfe-Rufe und alarmierte die Feuerwehr. Mit Hilfe einer Drehleiter und einer Schleifkorbtrage konnten ihn die Einsatzkräfte schließlich befreien.