Handy-Schmuggel: JVA-Beamter wegen Bestechlichkeit vor Gericht

Vor dem Landgericht Würzburg muss sich am Donnerstag ein Justizvollzugsbeamter aus dem Landkreis Kitzingen verantworten. Er soll mehrere Handys in die Justizvollzugsanstalt geschmuggelt und an Inhaftierte verkauft haben.