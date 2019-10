Handy in der Pause: 135 bayerischen Schulen probieren es aus

Noch ist das Regelwerk nicht fertig in der Mittelschule in Oy-Mittelberg: Seit einem Jahr versuchen Schüler und Lehrer dort herauszufinden, wie Schüler ihre Handys in der Schule privat nutzen können, ohne dass die Ablenkung überhand nimmt.

Der aktuelle Stand: Schüler der 8. und 9. Klassen dürfen ihre Smartphones verwenden - aber nur an bestimmten Orten im Schulgebäude und erst ab 11.20 Uhr. Vorher ist handyfreie Zeit. Bei schweren Verstößen dagegen droht den Schülern ein einmonatiges Handyverbot.

Handys: Bayern hat deutschlandweit die strengste Regelung

Die Mittelschule in Oy-Mittelberg ist eine von 135 Schulen in Bayern, die an einem zweijährigen Modellversuch des bayerischen Kultusministeriums teilnehmen. Zu Unterrichtszwecken sind Handys, Laptops und Tablets in den Schulen im Freistaat bislang erlaubt, die private Nutzung aber ist strikt verboten. Ausnahmen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung einer Lehrkraft möglich. Der Freistaat hat damit das strengste Schulgesetz deutschlandweit. Aber ist diese Regelung noch zeitgemäß?

Schüler sollen den richtigen Umgang lernen

In Oy-Mittelberg haben Schüler und Schulleitung ihre Regelungen nach und nach gelockert. Ursprünglich war vorgesehen, dass Schüler ihr Handy erst ab 13 Uhr nutzen dürfen – und das auch nur in der Aula. Mittlerweile sind Surfen und Chatten in einem weiteren Gang erlaubt.

Die Schüler sind glücklich. Sie können ihre Handys nun ab und zu ganz ungezwungen nutzen – "und nicht mehr heimlich unter dem Tisch", wie eine Schülerin sagt. Christian Müller, Klassenlehrer einer neunten Klasse, ist überzeugt, dass die Schülerinnen und Schüler von der Lockerung auch langfristig profitieren: "Das Handy ist heute ständiger Begleiter in unserer Gesellschaft. Und unsere Aufgabe ist es auch, die Schüler damit zu erziehen und dafür zu sorgen, dass sie den richtigen Umgang lernen." Bislang sind die Erfahrungen positiv, gravierende Verstöße gegen die Regeln gab es in Oy-Mittelberg noch nicht.

Lösungen gemeinsam finden

Den Schulleitern ist es bei dem Modellprojekt freigestellt, wie sie zu ihrem Regelwerk kommen. Viele von ihnen haben sich mit den Schülern zusammengesetzt. So auch am Helene-Lange-Gymnasium in Fürth. Dort haben sich die Schüler für eine Zonen-Regelung entschieden. Es gibt eine Tabu-Zone, eine selbstverantwortliche Zone – hier darf das Handy kurz, etwa für eine SMS, genutzt werden – und eine Handy-Zone, in der die Nutzung auch für einen längeren Zeitraum erlaubt ist.

Lehrerinnen- und Lehrerverband weist auf Gefahren hin

Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, ist mit dem Modellversuch bislang zufrieden. Zwar sei die Handy-Nutzung in der Schule auch mit Gefahren verbunden: Schüler könnten etwa Fotos von Mitschülern machen und missbräuchlich nutzen. "Aufgabe der Schulen ist aber, solche Grenzüberschreitungen mit den Schülern zu reflektieren und so zu einem verantwortungsbewussten Handeln zu kommen." Fleischmann fordert, dass aus den gesammelten Erkenntnissen am Ende konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet werden.

Piazolo: "Können es nicht allen recht machen"

Ein Jahr lang läuft das Projekt noch. Dann wird entschieden, wie es weitergeht. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hält sich noch bedeckt. Er habe den Eindruck, dass ein Verbot nicht mehr zeitgemäß sei, sagte er im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Vieles aus dem Modellversuch deute darauf hin, dass eine differenzierte Lösung nötig sei.

Dennoch: "Wenn am Ende des Modellversuchs steht, dass es das Beste ist, das Verbot aufrecht zu erhalten, dann kann es sein, dass wir das tun". Sicher aber sei: "Man wird es nicht allen recht machen können."