Handy am Steuer: Polizei kontrolliert, Experten schlagen Alarm

Mal schnell mit dem Mobiltelefon am Steuer zu telefonieren, ist kein Kavaliersdelikt. Für Experten ist klar: Diese Form der Ablenkung zählt zu den Hauptunfallursachen. Deswegen schaut die Polizei in Ostbayern genauer hin, zum Beispiel heute bei einer Schwerpunktkontrolle im Furth im Wald im Kreis Cham.

6.000 Verstöße in einem Jahr allein in Niederbayern

Exakte Zahlen dazu gibt es zwar erst seit 2021. Die Statistik zeigt aber jetzt schon das Problem auf. Allein die Polizei in Niederbayern hat im letzten Jahr knapp 6.000 Verstöße festgestellt, die im Zusammenhang mit der "Benutzung von elektronischen Geräten, die der Kommunikation, Information oder Organisation" (§23 Abs. 1a StVO) stehen. In diesem Jahr könne bisher nur ein leichter Rückgang festgestellt werden, so eine Sprecherin im Polizeipräsidium Niederbayern zum Bayerischen Rundfunk.

Aktuelle Kontrolle: Mehr Verstöße als "erwartet"

Die Polizei in Furth im Wald hat bei einer Schwerpunktkontrolle nach eigenen Angaben wesentlich mehr Verstöße festgestellt, als vorher angenommen. Sie kontrolliert seit dem Mittag im Stadtgebiet von Furth im Wald die "Ablenkung im Straßenverkehr". Bislang wurden bei mehr als der Hälfte der kontrollierten Personen Verstöße festgestellt. "Wir hätten nicht mit so vielen Verstößen gerechnet", so die Polizei zum BR. Insgesamt gebe es von 25 Kontrollen bereits acht Handyverstöße, bei acht weiteren Fahrzeugen waren Personen nicht mit einem Sicherheitsgurt angeschnallt. Bei festgestellten Verstößen erwartet die Betroffenen ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Ein "Handyverstoß" greift bereits, sobald das aufleuchtende Display während der Fahrt beobachtet wird. Am Handy tippen, Sprachnachrichten versenden oder das Navigationssystem am Smartphone umstellen ist demnach verboten, sagte die Polizei. Besonders der Stadtverkehr verlange ein hohes Maß an Konzentration und Übersicht. Schon kurze Ablenkungen können bereits zu schweren Verkehrsunfällen mit anderen Fahrzeugen und Fußgängern führen. Die Kontrollaktion soll noch bis in den Abend dauern.

Regel: Handy nehmen und benutzen ist verboten

Die Regeln auf den Punkt gebracht: Autofahrer dürfen das Handy während der Fahrt nicht in die Hand nehmen und benutzen. Also: Telefonieren, Nachrichten schreiben oder im Internet surfen, sind nicht erlaubt. Schon das Wischen übers Smartphone, um die Uhrzeit oder den Eingang von Nachrichten zu checken, ist strafbar. Das Bedienen der Mobiltelefone in einer festen Halterung ist dagegen erlaubt, sofern der Nutzer dadurch nicht zu sehr abgelenkt ist. Die Lösung: Telefonate über Freisprechanlagen führen oder Sprachsteuerungen nutzen.

Hohe Strafen im Bußgeldkatalog

Verstöße können teuer werden. Alleine die Benutzung des Mobilteils wird laut Bußgeldkatalog mit 100 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg bedacht. Im Falle einer Gefährdung setzt es 150 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Wenn ein Unfall passiert, sind es 200 Euro und ebenfalls zwei Punkte plus einmonatiges Fahrverbot.

ADAC: Ablenkung eine der Hauptunfallursachen

Der Automobilclub ADAC begrüßt das strenge Regelwerk. Alexander Kreipl, verkehrs- und umweltpolitischer Sprecher beim ADAC Südbayern, sagte dem BR, Ablenkung durch das Handy sei eine der Hauptunfallursachen in Bayern. Kreipl: "Gerade auf Landstraßen, wenn jemand von der Fahrbahn abkommt, liegt der Verdacht nahe, dass ein Smartphone im Spiel war." Ins im Auto installierte Navi eintippen sei erlaubt. Allerdings dürfe der Autofahrer nur kurz auf das Gerät hin- und vom Verkehrsgeschehen wegsehen. Und auch nur, wenn es Straßen, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnisse erlauben. "Ganze Adressen eintippen ist während der Fahrt demnach gar nicht möglich", so der ADAC-Experte. Weitere Informationen finden sich hier.

Autofahrende Handynutzer im Blindflug unterwegs

Wie gefährlich das Bedienen eines Handys ist, zeigen die Zahlen. Ist ein Autofahrer, der mit 50 Kilometern pro Stunde unterwegs ist, nur drei Sekunden abgelenkt, fährt er 42 Meter im Blindflug. Bei 100 Stundenkilometern sind es bei einer Drei-Sekunden-Ablenkung deutlich über 100 Meter.