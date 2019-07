Handy am Steuer: Polizei fasst weltweit gesuchten Mörder

Bei einer Routinekontrolle ist ein weltweit gesuchter Mörder am Samstag der Polizei in Mindelheim ins Netz gegangen. Mit seinem Handy am Ohr fuhr der Mann durch das Allgäu. Einer Polizeistreife fiel dies auf. Sie stoppte den Wagen und kontrollierten den 28-Jährigen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein internationaler Haftbefehl aus dem Kosovo wegen Mordes besteht. Der gebürtige Kosovare wurde in Auslieferungshaft genommen und trat seine lebenslange Haftstrafe an.