Handwerkskammern fordern Öffnung der Betriebe ab 15. Februar

Die Handwerkskammer (HWK) für Oberfranken hat zusammen mit den anderen bayerischen Kammern die deutliche Forderungen an die Politik gerichtet, in der kommende Woche verbindlich einen konkreten "Fahrplan" festzulegen.

Handwerksbetriebe sollen wieder öffnen dürfen

Die Kammern wollen, dass Handwerksbetriebe wieder öffnen dürfen, teilt die HWK für Oberfranken mit. "Die Corona-Maßnahmen wirken, die Inzidenzen sinken deutlich. Damit ist jetzt die Zeit, den Betrieben des Handwerks eine konkrete Perspektive zu eröffnen", werden die Geschäftsführer der HWK für Oberfranken, Bernd Sauer und Rainer Beck, in einem Schreiben zitiert.

Öffnung zum 15. Februar - Kontakte weiter kontrollieren

Demnach sollten ab dem 15. Februar die Betriebe aufmachen dürfen, die früh schließen mussten und die eine nachvollziehbare Anzahl an Kontakten haben, heißt es weiter. Das wären beispielsweise Kosmetiksalons, diese haben seit Anfang November geschlossen, aber auch Friseure, Fotografen, Uhrmacher, Goldschmiede und alle Betriebe mit Ladengeschäften, die seit Mitte Dezember geschlossen sind.

Auf diese Weise würden Kontakte weiterhin auf einem kontrollierbaren Niveau gehalten, den Betrieben aber eine wirtschaftliche Perspektive gegeben.

Ernste Lage für Handwerk und Mittelstand - Geld geht aus

"Die Lage ist ernst für das Handwerk und den Mittelstand", heißt es in der mit dem bayerischen Handwerk abgestimmten Forderung. Vielen Unternehmen gehe in diesen Tagen das Geld aus. Damit stünde die Existenz Tausender gut geführter Betriebe auf dem Spiel – "die unverschuldet in Not geraten sind", so Sauer und Beck. Es läge nun an der Politik, die "Unternehmen vor dem Untergang zu bewahren".

"Die finanziellen Reserven unserer Betriebe sind aufgebraucht. Weil zudem auch die staatlichen Hilfsgelder nach wie vor ausbleiben oder nur spärlich fließen, müssen die Betriebe baldmöglichst wieder arbeiten dürfen." Matthias Graßmann, Handwerkskammer-Vizepräsident.